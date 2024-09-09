邂逅希臘會變貴 當局將增加收費 夏季還要繳氣候危機稅

希臘將限制短租和遊輪交通，但行業領袖警告可能損及經濟產值。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）周末宣布，搭船前往聖托里尼和米科諾斯等島的遊客，須繳交最高20歐元（約台幣720元）的費用。在夏季，每天都有多艘船舶停靠在這些高人氣島嶼，有些郵輸上面有數千名遊客。

但希臘郵輪船東協會主席George Koubenas抱怨，此舉對遊輪乘客不公平，他們並不像住宿遊客那樣使用當地的基礎設施，例如水和電。

希臘也將繼西班牙之後，透過Airbnb等平台來規範短期租賃。米佐塔基斯表示，首都雅典的三個地區將禁止新的短期租賃，為期一年。

希臘物業管理協會的主席Andreas Chiou指出，這項禁令是酒店業主施壓所致，他們認定短期租賃對酒店形成競爭威脅，但是斥資修繕房屋的業主無法靠長期租賃獲利，他們很可能不再使用官方平台刊登租賃廣告。

另外，4月到10月間，希臘將對酒店住宿和短期租賃開徵氣候危機稅，以便改善旅遊區的基礎設施。

希臘旅遊聯合會主席Yiannis Paraschis表示，加徵費用可能降低競爭力。他說：「我們必須比地中海的對手更謹慎。在希臘，旅遊業對我們的經濟至關重要，其他國家則不然。」根據經濟學家估計，旅遊業對希臘GDP的貢獻超過25%。

希臘銀行的數據顯示，希臘在2023年接待的旅客達到創紀錄的3,610萬人，2024年上半年，遊客人數激增16%到1,160萬人，有望創下新高紀錄。