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全球股市這波會陷入修正？最大疑慮除了經濟還有這一點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
受美股拖累，亞股今天開盤走弱。圖為日本行人行經股市指數看板。美聯社
受美股拖累，亞股今天開盤走弱。圖為日本行人行經股市指數看板。美聯社

美股標普500指數上周重挫超過4%，寫下悲慘的一周，那斯達克100指數更進一步從7月上旬的近期高點下跌超過10%，重新陷入回檔修正領域。在美國就業數據重燃經濟衰退疑慮、市場擔心聯準會降息太慢之際，全球股市是否會延續近期跌勢，陷入跌逾10%的修正領域？

彭博資訊報導， MSCI AC世界指數上一次歷經從高點回檔修正逾10%是在2022年2月，當時是通膨竄高，引發各國央行升息，而且爆發俄羅斯入侵烏克蘭事件。那時候，股市很快陷入空頭市場。確實，這樣的市場型態在本世紀其實很常見，因此要關注的一大焦點，是股市陷入10%以上回檔修正後，是否還會進一步大跌。

Fed在下周的利率決策，以及歐洲央行（ECB）本周預料降息1碼等其他央行的行動，將會是左右市場的關鍵。投資人也擔心政治不確定因素，尤其是美國總統大選辯論會將在本周二（10日）登場。

然而，影響投資人信心的最大影響因素，很可能是對股票高昂估值感到懷疑。全球股票指數以未來12個月獲利預估計算的本益比為17.4倍，遠高於回溯至2005年以來平均的14.6倍，而且依然高於疫情前的高峰。

彭博資訊分析指出，只要美國經濟維持韌性，再加上AI題材顯然具有吸引力，投資人還是願意接受眼前的高估值，但以目前來看，投資人對這感到高度懷疑。

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