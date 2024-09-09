美國本周公布的通膨數據能否促使Fed降息2碼？

美國通膨再度成為金融市場本周關注的焦點，周三公布8月消費者物價指數（CPI），可能成為左右聯準會（Fed）下周（18日）是否降息2碼（0.5個百分點）關鍵因素。

目前，投資人面臨的最大問題是：若周三的通膨率和緩，是否會促成2碼降息？上周五勞工部公布新增142,000個就業機會，低於預期，強化了勞動市場正在放緩的看法，但未能解決9月Fed降息幅度的問題。

紐約 Infrastructure Capital Advisors 執行長 Jay Hatfiled 認為，上周五就業數據已排除降息2碼的可能性，因為新增就業和4.2%的失業率仍符合正常的經濟成長。不過，Hatfiled提醒，如果Fed本月決議降息2碼，「這表示我們肯定會陷入經濟衰退」，因為決策者過去始終落後形勢，並在降息方面採取謹慎的態度。

Fed理事沃勒上周五接著在就業數據公布後發表談話，Fed資金期貨呈現拉鋸，將降息2碼的機率一度拉大至 79%，隨後又轉回降息1碼的機率為71%。

同時，美國經濟放緩甚於預期的恐慌，引發美股上周五大跌，三大指數創下十多年來9月首周最差表現。短期公債殖利率暴跌，10年期殖利率自2022年7月1日以來首度高於2年期利率。

摩根大通財富管理的投資策略主管 Elyse Ausenbaugh 和John Hancock 投資管理公司聯合首席投資策略師 Emily Roland 均指出，8月CPI可能成為重大的決定性因素。

Globalt Investments 資深基金經理人 Keith Buchanan 表示，「隨著通膨率下降，利率越來越具限制性，因此將目標利率下調50個基點不一定會完全使我們轉向寬鬆的立場。」Buchanan 在上周五接受 MarketWatch訪問時說：「最大問題在於，50個基點的降息是否意味著我們在5%或更高的利率上已經走得太遠太久，因此經濟可能陷入衰退令Fed 不敢掉以輕心。」他表示。市場將「高度關注」Fed主席鮑爾會後記者會上的談話，以及他是否會表示官員「擔心形勢惡化的速度太快，準備採取更多行動」。