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鐵礦砂期貨跌破90美元 下探近兩年新低

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
新加坡鐵礦砂期貨9日早盤跌破每噸90美元。 路透
新加坡鐵礦砂期貨9日早盤跌破每噸90美元。 路透

新加坡鐵礦砂期貨今（9）日亞洲早盤一度下跌2.3%，報每噸89.60美元，跌破每噸90美元關卡，下探至22個月新低。中國大陸的需求下滑，令這項煉鋼原物料的價格承壓。

鐵礦砂期貨今年已下跌逾三分之一，單單上周周線就下跌近10%。由於中國大陸房地產市場持續低迷，鋼材需求走下坡，重創虧損的鋼廠。不過，鋼材採購通常會在夏季過後回升，如果能出現這種情況，可望為鋼鐵製造商帶來喘息機會。

全球最大的鋼鐵生產商寶武鋼鐵集團表示，中國大陸鋼鐵產業目前面臨的形勢比2008年和2015年更為嚴峻。雖然出口等領域的成長正減輕了一些衝擊，但鋼鐵產量下降已經導致鐵礦砂市場供應過剩。

上周五，中國人民銀行（央行）前行長易綱指出，中國大陸現在應該把重點放在結束通貨緊縮之上。這是罕見的知名人物承認中國的物價下跌威脅到經濟發展。

中國人民銀行 新加坡

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