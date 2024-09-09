日商對中國大陸直接投資持續減退 都怪這些原因

彭博資訊報導，愈來愈多日本企業放棄在中國大陸營運，過去日本企業對中國大陸的投資是最大的，曾經似乎對政治問題免疫，如今有了明顯轉變。

例如日本製鐵7月宣布，退出在中國大陸的合資事業。三菱汽車去年永久停止在中國大陸的營運，因為中國大陸車市快速向電動車轉型，三菱在當地的銷售大跌。

最近的調查發現，近半數在中國大陸的日商表示，他們今年不準備再投入更多資金，或是計劃削減投資。受訪日商提到他們面臨的最大問題包括：薪資調漲、產品價格下滑、地緣政治。

位於倫敦的國際戰略研究所，地緣經濟暨策略主任Robert Ward說：「我們現在已經過了日本對中國經濟投入的高峰。」當前碰到的障礙有美中科技角力戰、台海緊張升高等等，Ward認為，日商態度的轉變，「地緣政治是很重大的因素」。

過去40多年來，日本與中國大陸的經貿關係，雖因歷史糾葛或突發事故，發生緊張紛爭，但都是「政治冷，商業熱」，日商實際上對中國大陸的投資都還是增加的，然而最近真的是在逐漸斷開以往緊密的連結。

日本今年新的對外直接投資，基本上持續低迷，接近去年的多年來低點，因為第1季的數字創2016年新低。日商對中國大陸與香港的淨直接投資過去兩年持續減少，今年也沒有改善的跡象。

日中貿易熱度也冷卻。去年中國大陸占日本出口比率不到18%，是2015年以來的最低水準。年減7%的幅度，跟日本對美國、歐盟的出口有兩位數成長，形成強烈對比。結果就是去年美國超越中國大陸，成為日本最大的出口市場，這是近四年首見。

中國大陸的經濟惡化，也是缺乏吸引力的一大原因。以小松製作所為例，這家重型工業、農林設備商，在中國大陸的銷售因大陸經濟放緩一落千丈。上個會計年度在中國大陸的營建和礦業設備營收，與2019年的高峰相比，大減57%，然而同期間，全球的營收是成長近46%。

根據日本外務省的資料，去年在中國大陸的日本公司家數約有3.1萬家，較2020年少了10%。同一期間，約4,000家日商到中國以外的世界其他地方設立辦公據點。

駐北京日中經濟協會總經理Masami Miyashita說：「現在日商重組他們的事業以停止損失。現在不是投資的時候。」