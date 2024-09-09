日股開盤重挫3% 受晶片類股與出口族群拖累

日股日經225指數在今天開盤後一度重挫3%，因美國上周公布的就業數據走疲，令人擔心經濟狀況，美股上周五收盤大跌，此外，日圓在盤初走升亦拖累出口類股。

日經225指數盤初一度大跌3%，跌幅稍後收斂至2.68%；南韓股市Kospi指數一度跌2%，稍後跌勢收斂至1.23%。

在日股方面，包括瑞薩（Renesas）和Disco在內晶片相關類股重挫超過6%，主要受美國半導體類股上周五重挫拖累，這族群也是拖累日經指數的領跌族群。

包括汽車、電器等出口業者是Topix東證指數的最大拖累族群，東證指數重挫多達2.8%。