彭博記者葛曼直斷：因這些理由 iPhone 16難掀換機潮

蘋果的人工智慧（AI）功能不斷延後問世，這種緩慢的推進速度，形同預告iPhone 16不會引發換機潮的「超級周期」。

蘋果日前決定延後推出更多備受期待的人工智慧（AI）功能，可見蘋果仍無法證明自己也是生成式AI的主要參與者。

不過，有些分析師仍然指望蘋果的AI功能能夠為新款iPhone 16引發期待已久的「超級周期」—一波因需求壓抑後迸發的升級熱潮。他們的理由是：消費者目前對AI感到振奮，許多人已等待多年購買新iPhone。

但彭博記者葛曼（Mark Gurman）認為，今年根本不太可能出現超級換機潮，總經因素是其一：中國大陸智慧型手機市場仍然疲軟，且全球很多消費者都在緊縮支出。

更大的問題可能歸結於技術本身。首先，新款iPhone的外觀幾乎與去年機型沒兩樣。固然會有一些小幅的相機升級和其他功能，但要刺激消費者升級，就非得有全新設計不可，只是今年不會看到這樣的變化。

還有就是AI的承諾。新的Apple Intelligence工具確實將成為周一iPhone 16發表會的重要環節。但顯然消費者若想用到最佳功能還有得等。

葛曼列出三個疑慮：

1. Apple Intelligence功能尚不成熟。最初版本並沒有許多在6月公布的多項功能，連同ChatGPT在內。

2. Apple Intelligence 也還不能在歐盟推出，此外，也不會在另一個重要的海外市場中國也尚未就緒。

3. 對於科技愛好者來說，AI固然令人興奮，但絕大多數消費者還很陌生。不少人甚至不明白為什麼需要 Apple Intelligence，蘋果需要花費幾個月來解釋這技術的好處。

即使一切順利，Apple Intelligence 問世仍將是緩慢且蹣跚的。iPhone 16 本月正式上市時不會具備這些功能。這些功能將在iOS 18.1軟體更新的一環，要等到10月才會逐步推出。所有主要的Siri新功能要到明年才會推出。

蘋果決定將其新的圖像生成功能延到隨iOS 18.2（而非18.1）於12月發布。這包括Image Playground應用程式和Genmoji功能，Genmoji利用AI根據輸入的文字來製作表情符號。

這種分散推出的方式意味著蘋果的AI平台不夠吸引人，不足以推動消費者進行重大升級。蘋果將不得不強調手機本身的一些變化，包括新增的拍照按鈕，以及在較低階機型中加入了Action按鈕。

葛曼認為，要等到2025年秋季下一代iPhone問世時，蘋果才會處於有利的地位。Apple Intelligence 將更為完善，並在更多市場推出；屆時iPhone也會出現全新的外觀設計。

葛曼的結論是，別相信iPhone 16會帶動超級換機潮的炒作，但可以期待明年iPhone 17的升級潮。