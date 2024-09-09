美債還會一直漲嗎？分析師認為有些漲過頭、可能會拉回

隨著美債自4月來發動漲勢，債券投資人現在發現，要判斷聯準會（Fed）會把利率降到多低，正如同先前要預測升息會升至多高一樣困難。

TCW集團全球利率共同主管帕頓（Jamie Patton）相信，就算債市現在已經把迅速降息的因素納入價格考量，但遠不足夠，這使得短天期債券還有繼續大量上漲的空間，「Fed降息將必須比市場納入價格考量的情況更快且更積極」。

摩根大通資產管理公司固定收益投資長米歇爾（Bob Michele）則有不同看法。他押注債市的價格已經比Fed的行動「超前太多」，因此，他看好公司債表現會優於美國公債，理由是他不認為經濟情勢糟透了。

Fed幾乎篤定在9月18日的會議啟動2020年來首度降息，但投資人對於Fed的降息速度和幅度莫衷一是。光是即將降息的展望，已經帶動債券價格大漲，但這也為債市再度帶來行情生變的風險，原因是疫情後經濟的韌性持續令Fed和華爾街預測人士感到意外。

美國勞工部上周五公布的就業數據就凸顯出展望的不確定性。8月非農新增就業數為14.2萬，低於預期，近三個月的就業成長寫下2020年中以來就業成長最疲弱成績，然而，就業減緩又沒大幅放緩到足以引發市場討論Fed未來幾個月降息會多快、多深的討論。

Fed目前利率維持在5.25%至5.5%區間，交易人士認為Fed本月最可能的降息幅度是1碼，儘管花旗集團和一些銀行押注會降2碼。交換合約市場的價格顯示，預料到2025年年中，利率將降到約3%，大約是足以令經濟成長不冷不熱的「中性利率」水準。

然而，自新冠疫情後，Fed的政策路徑屢屢讓交易人士感到「失算」，像是低估利率高升的程度，原因是誤判通膨竄高只會是短暫現象。交易人士也過早押注Fed準備降息，結果遭遇數輪虧損打擊。

這引發一些人懷疑當前債券價格是否又漲過頭了。密切追蹤Fed主要政策利率的2年期公債殖利率已從4月底的逾5%陡降至約3.7%，這代表已經納入Fed降息5碼的考量。更便宜的舉債成本也滲透到公司債和股價中，這代表Fed甚至無須採取行動，就已經讓金融環境變得寬鬆。

先鋒資深投資組合經理人麥濟爾（John Madziyire）表示：「我們都知道Fed必須降息，但問題在步調。」他說自從近期大漲後，先鋒對債市已採取「策略上偏空」的立場，「如果Fed變得更積極且開始以2碼幅度降息，會讓市場環境變得更寬鬆，那麼我們會見到一些通膨重新加速的風險」。

不過目前為止，通膨顯然朝正確方向前進。根據分析師的預估中間值，美國勞工部本周三（11日）預料公布8月消費者物價指數（CPI）年比上升2.6%，是2021年來最小增幅。

目前，經濟分析師大致預測美國經濟將避免陷入衰退，這讓股市得以撐在接近歷史高點附近，儘管近期已有所下跌。

關於利率會降多深的展望，彭博策略師認為9月不太可能降息2碼，摩根大通的米歇爾預測Fed這一波只會降息3碼到5碼，就像1990年代中期情況；Nuveen投資長馬力克（Saira Malik）也質疑市場太過超前於Fed，接下來可能感到一些失望，「Fed將較慢降息而非較快降息，因為經濟還沒有瀕臨衰退」。她預測10年期公債殖利率會從當前約3.7%回升至4%，理由是「公債跑得有點太遠、太快了」。