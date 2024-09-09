本周開盤前 五件國際事不可不知

隨科技股帶頭下殺，美股上周寫2023年3月來最慘烈單周跌幅，美國就業報告偏弱，加上聯準會（Fed）官員偏於悲觀的評論，再度引發降息太遲恐怕會拖累經濟的疑慮。投資人本周聚焦通膨數據、蘋果新品發表會與美國總統候選人的電視辯論會。

台積ADR下挫4% 費半周線崩跌12%

那斯達克綜合指數上周五（6日）大跌2.6%，周線重挫5.8%，為2022年1月以來最糟。標普500指數和道瓊工業指數周線各跌4.2%和2.9%。費城半導體指數災情尤其慘重，博通業績展望不如預期，收盤重摔10%，連帶輝達（NVIDIA）和台積電ADR雙雙大跌逾4%，台積電ADR較台北交易溢價縮為9%。一周下來，費半指數崩跌12.2%，為四年多來（2020年3月至今）最大周線跌幅。輝達周線跌14%，市值蒸發4,060億美元，是有史以來單一公司市值損失最重紀錄。

Fed本周進入開會前的靜默期，兩項通膨數據可能影響Fed下一步決策走向，即分別在周三和周四公布8月消費者物價（CPI）和生產者物價（PPI）。

美債殖利率下探低點

美國10年期公債殖利率6日走低，一度觸及15個月來最低的3.648%，稍後跌勢收斂，反映好壞參半的美國8月就業數據令市場對Fed在9月18日可能降息1碼或2碼的看法不一。

美國10年期公債殖利率6日收盤下跌2.5個基點至3.708%，盤中一度下跌至3.648%，為2023年6月來最低。2年期公債殖利率則收跌10.6個基點至3.646%，盤中一度下探至3.595%，為2023年3月來最低。兩者收盤利差為6個基點，為2022年7月來最大。

美國財政部長葉倫：經濟仍保持強韌 有望軟著陸

美國財政部長葉倫表示，儘管疲弱的就業報告撼動投資人並掀起股市賣壓，但美國經濟仍保持強韌，有望邁向「軟著陸」，外界不必太過驚慌。

葉倫在德州奧斯汀的「德州論壇報節」（Texas Tribune Festival）活動上說：「我們見到就業和職缺開放的熱絡程度下降，但並未見到大規模裁員。我正在關注就業的下行風險，但我認為目前經濟良好、強健，盼能繼續保持。」

Fed重量級官員上周五相繼對降息發表最新看法，透露準備好在兩周後開啟一連串降息行動，包括理事沃勒為9月利率會議可能降息2碼留下了一扇門，紐約聯準銀行總裁威廉斯也認為通膨有進展、就業降溫，現在適合降息。芝加哥聯準銀行總裁古斯比亦主張，需多次降息支持就業市場健康發展。

川普民調中領先賀錦麗1個百分點

在美國大選即將進行總統候選人辯論會之前，紐約時報和錫耶納學院進行的一項新的全國民調顯示，共和黨候選人川普支持率領先副總統賀錦麗1個百分點。

9月3日至6日對1,695名登記選民進行的調查顯示，川普的支持率為48%，賀錦麗為47%，誤差在3個百分點以內。此次民意調查是透過電話進行的現場採訪。

民調顯示，56%的登記選民認為川普會更好地處理經濟問題，51%的選民認為當前的經濟狀況很差。

賀錦麗和川普定於台北時間周三上午在費城舉行辯論面對面辯論會，這是他們在11月大選之前唯一一次安排的辯論。

蘋果的AI功能零散 難以激起換機潮

蘋果的人工智慧（AI）功能不斷延後推出，這種緩慢的推進速度可能意味著iPhone 16不會迎來訂單的「超級周期」。

彭博記者葛曼指出，今年出現超級周期的可能性相當低，部分原因來自總經經濟因素：中國大陸智慧型手機市場仍然疲軟，且全球許多消費者都在緊縮支出。