波音新版勞動合約達初步協議 同意工會調薪25%

粗估每年有上百萬隻動物被用來做藥物檢驗或醫療實驗，但9成的實驗都以失敗告終，這些動物皆成為實驗室的犧牲品。如今，隨著動保意識興起，社會也開始將動物實驗視為不人道的行為，科學家們正尋找組織培養、3D列印、數位模擬或器官晶片的替代性技術。

2024-09-08 11:38