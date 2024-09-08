波音新版勞動合約達初步協議 同意工會調薪25%

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

波音公司與工會領袖今天宣布，雙方就新的勞動合約達成初步協議，波音同意工人大幅調薪25%等內容，以避免西雅圖（Seattle）地區本週發生導致飛機製造作業停頓的萬人大罷工。

法新社及美聯社報導，根據波音公司（Boeing）與代表逾3萬名勞工的國際機械師與航空太空工人協會（IAMAW），這份協議仍需要經過勞方的批准，內容包括在4年合約期間調薪25%。

波音現行勞動合約已實施16年，預計今年9月12日午夜到期。波音勞資雙方自今年3月開始磋商新版勞動合約。

波音發布的文件還指出，新合約其他重要內容包含降低勞工的醫療保健成本、減少強制加班、12週給薪育嬰假，以及要在西雅圖普傑海峽（Puget Sound）地區製造波音的新飛機。

工人 波音 西雅圖

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