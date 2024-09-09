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SpaceX 拚兩年登陸火星

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

SpaceX執行長馬斯克7日在社群媒體X發文指出，將在兩年內發射無載人的太空船「星艦」前往火星、四年內載人登陸，目標是20年內在火星建立能自給自足的城市。

馬斯克說，當下一個地球與火星發射窗口打開，第一批前往火星的星艦將在兩年內發射，「這些飛行器不載人，為的是測試在火星上完整降落的可靠性。」他還說，如果順利，SpaceX將在四年內進行首次載人火星飛行任務。

馬斯克繼續說：「接下來發射頻率將呈指數性增長，目標是在約20年內建設一座自給自足的城市。成為多行星物種，將極大延長人類意識的潛在壽命，因為我們不會再把所有的資源（字面上和生物意義上）都放在同一個星球。」

馬斯克希望星艦實現他製造大型、多用途次世代太空船的目標，在2030年前把人員和貨物送上月球，最終飛往火星。

另據華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI，研商開放技術和資源給特斯拉使用，以換取特斯拉未來的部分營收。不過馬斯克否認此種說法。

WSJ報導，消息人士透露，據向投資人說明的提案，特斯拉將授權使用xAI的AI模型，用於駕駛輔助軟體（FSD），並將與xAI分潤。xAI也將協助特斯拉研發其他功能，像是車內語音助理、以及人形機器人Optimus的軟體。

消息曝光後，馬斯克7日晚間在X平台發文寫道：「特斯拉從與xAI工程師討論，學到很多，有助加速達成無人監督的FSD，但無須向xAI取得任何授權」，他並說WSJ的文章「不準確」。

馬斯克去年成立xAI，與微軟支持的OpenAI競爭。外界憂慮，他可能會把特斯拉的一些資源，轉給xAI。

他先前曾說，xAI有助於加速全自駕，並有助打造新的特斯拉數據中心，並且說可能會將xAI的聊天機器人Grok，與特斯拉軟體整合。

火星 特斯拉 馬斯克

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