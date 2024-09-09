歐洲精品股 錢景不妙

歐洲精品業者近幾個月來股票總市值已蒸發掉近2,500億美元，而且由於中國大陸經濟未見起色，因此接下來業者的光環可能更加無亮。

彭博資訊報導，曾被視為可以抗衡美股七雄的歐洲精品股，如今受到消費支出下滑的衝擊，股價陷入萎靡不振。

英國GAM公司投資經理人賽瑞達表示，「今年更加動盪且痛苦，因為之前過度成長」。例如英國Burberry集團過去一年來股價下跌70%，已被踢出富時100指數之列。

Gucci母公司法國開雲集團及德國雨果博斯受創甚深，過去一年來市值銳減近半；開雲一度在法國CAC 40指數成分股中排名前10，現已落到第23名；身為精品龍頭的路易威登（LVMH）一年前還是歐洲市值最大公司，如今也降到第二名。

精品業最近幾季的財報，也證明疫後支出泡沫正在萎縮。開雲、Burberry及雨果博斯都發出獲利預警，LVMH第2季皮革製品的自體營收也僅增加1%，遠低於一年前的21%增幅。只有專攻超級富豪的愛馬仕與Brunello Cucinelli，逃過獲利大幅下降的厄運。

賽瑞達指出，明年棈品業營收有希望回升，成長率最少能達到「個位數字中間值」水準，這也是精品業的長期趨勢。

但一些專家認為營收減弱與利潤萎縮可能是新常態。瑞銀分析師普斯茲形容精品業展望是「更慢、更久」。她已下修今年下半年及2025年的自體營收（不計匯率波動、併購等因素）成長預估，並預測「精品業經過幾年因為高定價而帶來的繁榮期後，似乎將進入本身的特定周期」。

中國大陸精品銷售遲緩已信而有徵。LVMH旗下的高級珠寶品牌Tiffany據悉已將上海旗艦店的規模減半；香港精品店更是門可羅雀；瑞士名表業者更向政府求援，以對抗出口下滑。

許多分析師的觀點都和普斯茲雷同。摩根士丹利分析師奧賓更點名LVMH與瑞士歷峰集團因中國銷售減緩而尤其脆弱，並調降兩家公司的股價目標。

股價回檔，為精品業帶來一線曙光。儘管MSCI歐洲成衣與精品指數本益比仍高於MSCI歐股指數成分股，但已經比2021年繁榮時期明顯下降。晨星集團分析師索克洛娃表示，精品在較長期間顯然具競爭優勢，因此下降周期可能是最佳投資機會」，她看好開雲股價。但賽瑞達偏好愛馬仕等最高端品牌。