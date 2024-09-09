美企搶發債 金額衝四年高點 市場解讀：規避風險、鎖住低利

美國投資級企業上周發行公司債的總金額，為四年多來最高，目的是規避經濟數據變化莫測所引發的市場動盪，如今時值聯準會（Fed）9月會議降息幅度充滿不確定性，以及美國總統選期快速逼近等諸多風險。

據倫敦證券交易所（LSEG）數據顯示，光是上周二（3日）就有29家美國投資級企業發債，創單日新高，企業4日發債持續熱絡，兩天總發債額逼近730億美元，加上更多藍籌企業跟進，全周累計共有60家投資級企業發債，金額近820億美元，是2020年5月來最忙碌的一周。摩根士丹利固定收益資本市場全球主管侯德森表示：「忙碌程度遠超出想像」。

各產業企業都積極發債，例如福特汽車發行額度達25億美元，目標百貨發行75萬美元，Uber發行40億美元。

投資級企業通常會在每年9月初籌資；但銀行業主管表示，上周發行金額如此之高，也反映企業擔心經濟數據及美國選情瞬息萬變，因此搶先發債。美國銀行（BofA）主管米德表示，企業為規避諸多風險，因而提前發債。

銀行業者並指出，整個夏季發債利率已經下降，因此上周特別吸引企業進行再融資，以償還未來兩年將到期的債務。

BofA數據顯示，上周四投資級公司債平均殖利率為4.8%，低於7月初時的5.6%；即使上周五就業報告偏弱，使公債殖利率下降，但公司債與公債的殖利率差距也僅微幅擴大。

富國銀行全球投資級債券主管康諾爾表示，經濟衰退的風險雖仍甚低，但已比初夏時升高，對企業發債不利，因此企業搶先出手，「有某種完美風暴正在醞釀，造就熱絡的發債環境」。