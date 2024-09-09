美國財政部長葉倫：經濟仍保持強韌 有望軟著陸

美國財政部長葉倫7日表示，儘管疲弱的就業報告撼動投資人並掀起股市賣壓，但美國經濟仍保持強韌，有望邁向「軟著陸」，外界不必太過驚慌。

葉倫在德州奧斯汀的「德州論壇報節」（Texas Tribune Festival）活動上說：「我們見到就業和職缺開放的熱絡程度下降，但並未見到大規模裁員。我正在關注就業的下行風險，但我認為目前經濟良好、強健，盼能繼續保持。」

她說，在走過長遠的復甦道路後，如今的就業增速已不比新冠疫情平息後的熱潮，基本上已達到充分就業。她也試圖安撫外界對經濟現狀的疑慮，「我並未見到紅燈閃爍」。

美國實質淨利息在GDP的占比 圖／經濟日報提供

美國勞工部6日公布，上月新增非農就業人數為14.2萬人，低於市場預期的16.1萬人，再度掀起勞動市場放緩的疑慮，使標普500指數的周線跌幅為18個月來最深，外界質疑聯準會（Fed）能否達成「軟著陸」的情境。葉倫表示，美國經濟並未脫離軟著陸的路徑，得以大舉削減通膨是項驚人成就，「這就是多數人口中的軟著陸」。

她表示，預算「赤字須壓低到債務利息成本仍可控的範圍」，但也重申在拜登政府編列的預算案之下，經通膨調整過、淨利息成本在國內生產毛額（GDP）的占比，將在未來十年維持在2%之內。

葉倫也說，在美國總統拜登的任期於明年1月屆滿後，她可能不再擔任政府的高階官員，但有望近期內與中國大陸的對口官員會面。

當她被問起是否續任新政府財長，或承接新職務時，她回答，「可能不會，但...我們再看看」。葉倫成就斐然，是第一位出任美國財政部長與Fed主席的女性。

葉倫說，在未來數月還有很多工作要做，包括可能與大陸國家副總理何立峰再度會面，以控管美、中的緊張關係。

在今年4月，葉倫與何立峰在北京會晤，她當時警告，北京當局須遏止工業產能過剩，隨後拜登政府決定對陸製電動車、電池、太陽能產品及半導體大幅加徵關稅。

她說，歡迎何立峰訪問美國，她也有可能回到中國大陸，「我想，無論如何，我們其中一人都會成行」。她表示，「我們（美、中）之間已經有足夠的分歧，但沒有機會討論、從脈絡去理解這些問題，很有可能衝突會再加深」。