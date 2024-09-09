AI衝擊 IT失業率達6%

人工智慧（AI）急遽改寫科技界版圖，疫情時期的聘僱熱潮畫上句點，資訊科技業（IT）8月失業率衝上6%，不只高於全美平均值，更寫達康泡沫破滅以來新高。

Janco Associates顧問公司用勞工部數據推算，8月的失業IT員工為14.8萬名，高於7月的14.5萬人，該領域的失業率過去八個月來，有七個月高於全國平均值。勞工部6日公布，8月全美失業率為4.2%。

Janco執行長詹諾萊蒂斯說，IT員工出現2000年代初期網路泡沫破滅以來，最嚴重的失業情況。這次的元兇是AI，此種科技引發「劇烈改變」，影響一如個人電腦（PC）開始廣泛使用之時。

他同時表示，IT業縮編仍集中在傳統科技職位，像管理後端企業系統等，而AI和網路安全的職缺則增加。

Hyland軟體公司資訊長瓦特說：「當前需求最夯的工作，是求職者須專精安全、AI、雲端的職缺」。韋伯斯特銀行資訊長納菲德指出，AI領域中，業者想找的人，能協助準備AI模型所需的企業資料，並設計實際使用AI的工具。