2025年全球經濟展望 最可能的結果是「這個」

隨著時序逐漸邁入2025年，凱投宏觀（Capital Economics）的分析師指出，預期全球大多數主要經濟體在經歷了2024年下半年的艱難時期後將出現小幅反彈，展望明年全球經濟情勢，最可能的結果是軟著陸。

根據News.Az報導，凱投宏觀公司分析，通膨正常化和貨幣政策寬鬆這兩大關鍵主題將形塑已開發經濟體，「兩者都將為國內生產毛額（GDP）成長提供一些支持」。

此外，隨著財政刺激措施生效，中國大陸經濟可望加速復甦，但北京與美國及其盟國持續的貿易緊張，恐將限制其成長潛力。

不過凱投宏觀指出，仍有一些風險。該公司強調「通膨的黏著性，尤其是在歐洲」，可能會阻礙實質所得成長並限縮政策寬鬆的範圍。

此外，許多國家的政治嬗遞帶來的不確定性、用舉債籌措財源的刺激措施，以及金融市場的波動性，都潛藏著許多風險。

凱投宏觀認為，孤立主義貿易政策的興起以及對移民的反感日益增強等隱憂，可能在已開發市場造成停滯性通膨效應。

有些人擔心2025年經濟衰退即將來臨，但凱投宏觀仍保持謹慎樂觀態度。凱投宏觀的分析師也注意到製造業調查指數下滑、失業率上升和貸款拖欠增加等警訊，但強調這些指標本身並不表示經濟必將陷入衰退。

凱投宏觀表示：「信用、就業、零售和營建業等趨勢仍描繪出廣泛正面的前景。」總體而言，預測2025年「軟著陸是最有可能的結果」，但他們也在密切關注不斷變化的風險。