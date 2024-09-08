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將特斯拉資源轉給旗下新創公司？馬斯克否認xAI授權技術 分享特斯拉營收

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據悉馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI，研商開放技術和資源給特斯拉使用，以獲取特斯拉未來的部分營收。但馬斯克否認這個傳聞。路透
據悉馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI，研商開放技術和資源給特斯拉使用，以獲取特斯拉未來的部分營收。但馬斯克否認這個傳聞。路透

華爾街日報（WSJ）引述知情人士表示，馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI，研商開放技術和資源給特斯拉使用，以換取特斯拉未來的部分營收。不過馬斯克否認此種說法。

WSJ報導，消息人士透露，據向投資人說明的提案，特斯拉將授權使用xAI的AI模型，用於駕駛輔助軟體（FSD），並將與xAI分潤。xAI也將協助特斯拉研發其他功能，像是車內語音助理、以及人形機器人Optimus的軟體。

消息曝光後，馬斯克7日晚間在X平台發文寫道：「特斯拉從與xAI工程師討論，學到很多，有助加速達成無人監督的FSD，但無須向xAI取得任何授權」，他並說WSJ的文章「不準確」。

馬斯克去年成立xAI，與微軟支持的OpenAI競爭。外界憂慮，他可能會把特斯拉的一些資源，轉給xAI。

他先前曾說，xAI有助於加速全自駕，並有助打造新的特斯拉數據中心，並且說可能會將xAI的聊天機器人Grok，與特斯拉軟體整合。

WSJ文章指出，xAI和特斯拉的營收分享協議，部分得看特斯拉有多依賴xAI技術。xAI高層商討，希望能均分特斯拉的FSD收入。

馬斯克把特斯拉的未來，賭在機器人和AI。目前特斯拉車主使用FSD，雙手仍須放在方向盤上，費用為每月99美元、或以固定價格8,000美元購買。特斯拉也在研發無人計程車，預計10月10日亮相，但不清楚何時開放大眾使用。

馬斯克多年來一再承諾，FSD將進步到所有特斯拉車輛都能自動駕駛，並說此種成功，可使特斯拉晉身為身價數兆美元的公司。

特斯拉若與xAI正式合作，特斯拉把部分營收和未來AI發展，交給另一家馬斯克控制的獨立公司，將強化馬斯克企業帝國間的資產自由分享。

AI X 特斯拉 馬斯克

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