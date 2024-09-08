氣候新創Mantel以熔鹽進行碳捕集 獲創投公司9.6億元

歐洲石油巨頭殼牌（Shell）與埃尼集團（Eni）領投氣候科技新創公司Mantel Capture的早期階段募資，這家公司利用熔鹽技術來捕捉煉油廠、工廠和其他工業場所的二氧化碳排放。

路透社報導，在產生二氧化碳的可確認地點進行碳捕集，或稱為「點源」（point source）碳捕捉，可讓污染者減少碳排，並保留現有的昂貴基礎設施，但一些環保人士批評，這種方法會延續碳排問題。

總部位於波士頓（Boston）的Mantel目標是利用熔鹽從煙囪排放中提取95%的碳。Mantel表示，這種方法相當具成本效益，因為過程中利用工業熔爐和鍋爐內部的極高溫環境，所需額外能源遠少於競爭對手的碳捕集方法。

Mantel執行長哈利戴（Cameron Halliday）接受訪問時表示：「這是一項能徹底改變能源產業的技術，但我們所做的事仍然存在風險。」

在A輪融資中募集的3000萬美元（約新台幣9億6122萬元）使Mantel能在一家造紙廠建立示範計畫，這項計畫每年可捕捉1800公噸的碳排，大約是實驗室環境下每天捕捉到半公噸碳排的10倍。

哈利戴表示，在數十萬公噸至數百萬公噸的規模下，Mantel理論上可以每公噸30至50美元的價格進行碳捕集，這使得它在許多提供碳捕集獎勵或收取排碳稅的國家具有經濟可行性，且價格遠低於競爭對手的方法。

Engine Ventures是Mantel的早期投資者，也參與這次A輪融資。Engine Ventures普通合夥人卡爾尼（MichaelKearney）說：「我對這些數字非常有信心，這意味著它將成為許多重工業產業中，成本最低的減排方案。」

殼牌創投（Shell Ventures）負責人麥奎利（Hector Mac Quarrie）表示，殼牌會先觀察試驗情形，再深入探討自身的潛在用途，但他補充說，這項技術能讓難以減排的產業更容易實行碳捕集。

麥奎利說，如果成功、如果他們能實地部署，這將有可能大大改變碳捕集成本。