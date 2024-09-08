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馬斯克：2年內發射「星艦」上火星 4年內載人登陸

中央社／ 紐約7日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克今天在社群媒體X發文指出，兩年內，當下一個地球與火星傳遞窗口打開，SpaceX將首度朝火星發射無人太空飛行器「星艦」。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）表示：「這些飛行器不載人，好測試在火星上完整降落的可靠性。」他還說，如果降落順利，SpaceX將在4年內進行首次載人火星飛行任務。

這位億萬富翁表示：「飛行率將從那時起呈指數級增長，目標是在約20年內建成一座自給自足的城市。」

2002年創立SpaceX的馬斯克今年4月表示，星艦將在5年內登陸火星，7年內把第一批人類送上火星。

馬斯克希望星艦實現他製造大型、多用途次世代太空船的目標，在這個10年內把人員和貨物送上月球，最終飛往火星。

X 火星 馬斯克

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