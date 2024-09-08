實驗動物每年上百萬 各國急尋替代方案

粗估每年有上百萬隻動物被用來做藥物檢驗或醫療實驗，但9成的實驗都以失敗告終，這些動物皆成為實驗室的犧牲品。如今，隨著動保意識興起，社會也開始將動物實驗視為不人道的行為，科學家們正尋找組織培養、3D列印、數位模擬或器官晶片的替代性技術。

犧牲百萬實驗動物

《科學人》報導，每年都有大量動物被使用於化妝品試用、毒物測試與藥物研發等實驗，其中，白老鼠因為壽命短、繁殖快，可以讓科學家在短時間觀察效果，更是實驗動物的大宗。

儘管實驗動物確實協助科學家在愛滋病、白血病治療取得進展，但其實近9成以動物進行的人體藥物實驗，都以失敗告終，甚至也無法提供有效的參考數據。約翰霍普金斯大學環境健康科學家盧克指出，因為人體的生體與多變性相當複雜，很難靠著動物實驗就取得有效的數據。

各國關注動物福利

《紐約時報》報導，過去幾十年來，動物權利組織不斷進行遊說，盼學界能減少動物實驗，連社會大眾也開始受到影響。在2022 年蓋洛普民意調查中，高達43%的美國人表示，動物試驗「在道德上是錯誤的」，比例遠高於2001年的26%。

因為動物實驗也引發不少人道爭議，促使各國政府祭出法規限制動物實驗，如歐洲法院2021年通過決議，未來將逐步取消動物測驗；美國總統拜登2022年也簽署法案廢除部分將動物測試作為新藥申請的要求，更通過《現代化法案2.0》，允許製藥商使用新興科技來蒐集安全性和有效性的藥物數據。

替代方案叢生

實驗動物的替代作法方興未艾，如「器官晶片」（organs-on-a-chip）是能模擬器官或人體系統的活動與生理反應的晶片，愈來愈多研究也證實，器官晶片的信效度甚至高於動物實驗，如對肝臟晶片進行實驗後發現，該晶片能成功辨識出87%已知具肝臟毒性的化學物質，也並未如動物實驗那樣出現將安全藥物標記為有毒的狀況。

不僅如此，科學家也培養幹細胞生長成具有特定功能的類器官、或者用3D列印的方式來模擬人類皮膚，還有新創企業透過數位虛擬的方式來，新創企業「NC3Rs」就與科學家和製藥公司開發可用於毒性測試的數位犬隻模型。

然而，也有不少反對完全廢除動物實驗的聲音，俄勒岡州立大學環境毒物學家布蘭德就表示，許多新興的檢測方式可能忽略動物實驗能找到的藥物缺陷，反而讓有毒的物質大量出現在使用者的產品中，最後還可能汙染環境。

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