美股重摔！台積ADR下挫4% 費半周線崩跌12%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
隨科技股帶頭下殺，美股上周寫2023年3月來最慘烈單周跌幅。路透
隨科技股帶頭下殺，美股上周寫2023年3月來最慘烈單周跌幅。路透

隨科技股帶頭下殺，美股上周寫2023年3月來最慘烈單周跌幅，美國就業報告偏弱，加上聯準會（Fed）官員偏於悲觀的評論，再度引發降息太遲恐怕會拖累經濟的疑慮。投資人本周聚焦通膨數據、蘋果新品發表會與美國總統候選人的電視辯論會。

那斯達克綜合指數上周五（6日）大跌2.6%，周線重挫5.8%，為2022年1月以來最糟。標普500指數和道瓊工業指數周線各跌4.2%和2.9%。費城半導體指數災情尤其慘重，博通業績展望不如預期，收盤重摔10%，連帶輝達（NVIDIA）和台積電ADR雙雙大跌逾4%。一周下來，費半指數崩跌12.2%，為四年多來（2020年3月至今）最大周線跌幅。輝達周線跌14%，市值蒸發4,060億美元，是有史以來單一公司市值損失最重紀錄。

盈透證券首席策略師索斯尼克說：「大型科技股反成自己成功的受害者。市場期望太高，任何閃失都會帶來很大疑慮。」

美股上周震盪始於勞工節假期歸來，因製造業景氣持續低迷，股票和債券殖利率均大跌，再現8月初慘跌景況。市場焦點隨即轉向上周五公布的非農就業報告，結果是美國8月新增就業小於預期，但失業率如預測小幅下降，就業成長也比上個月更強勁，但政府也下調對6月和7月就業增量。

Edward Kpmes資深投資策略師庫爾卡法斯說：「經濟仍處於軟著陸走向，但顯然市場對更多下行風險更加敏感。預期波動升高是可以理解的。」

有恐慌指數之稱的VIX指數躍升至22，重登8月初美股暴跌時的高點。

Fed本周進入開會前的靜默期，兩項通膨數據可能影響Fed下一步決策走向，即分別在周三和周四公布8月消費者物價（CPI）和生產者物價（PPI）。

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