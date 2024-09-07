涉嫌密謀在哈瑪斯襲以周年恐攻紐約市猶太社區 美加合力逮捕20歲男子

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，巴人當天從以國南部卡法阿扎將一名以國人帶往加薩走廊。美聯社
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列，巴人當天從以國南部卡法阿扎將一名以國人帶往加薩走廊。美聯社

英國BBC報導，加拿大和美國調查人員逮捕了20歲男子坎恩（Muhammad Shahzeb Khan），指控他涉嫌試圖非法入境美國，代表激進組織伊斯蘭國（IS）意圖在10月7日哈瑪斯襲以色列周年，或者10月11日的猶太傳統節日贖罪日對紐約市猶太社區發動恐怖攻擊。

20歲男子坎恩疑似化名賈杜恩（Shahzeb Jadoon）。他4日在加國魁北克省城鎮奧姆斯敦（Ormstown）被拘留。這個地方距離美國邊境僅約19公里。

美國官員指控他試圖提供外國恐怖組織提供物質支持和資源。美加兩國調查人員也表示，坎恩是位住在加國多倫多附近的巴基斯坦公民，他計畫在10月7日哈瑪斯襲以色列周年，或者10月11日的猶太傳統節日贖罪日，持步槍襲擊紐約市猶太社區。

這次調查是由美國聯邦調查局（FBI）主導，並和加拿大皇家騎警（RCMP）協調進行。

RCMP在6日聲明表示：「憑藉加國和美國間強而有力的夥伴關係，我們可以向大眾保證，儘管坎恩行為升級，但他在被逮捕前始終沒有構成立即性威脅。」

FBI在6日發布的聲明則指出，坎恩和另外兩人秘密策畫襲擊，但沒意識到這兩人都是臥底特工。他還敦促臥底特工幫他取得AR式步槍、彈藥和獵刀。檢方表示，坎恩付錢給人口販子將他偷渡到美國邊境。官員說，坎恩在發送給臥底特工的訊息中表示，「紐約是襲擊猶太人的完美選擇」，因為那裡猶太人相對較多。

坎恩還指出，「如果我們成功了，這將是自2001年911恐攻以來，美國本土所遭遇的最大規模襲擊」。

FBI局長雷伊（Christopher Wray）表示：「被告涉嫌決定在哈瑪斯襲擊以色列近一年後，於美國本土殺害猶太人。」

坎恩預計會在13日於蒙特婁出庭受審。美國司法部正尋求從加國引渡嫌犯坎恩。

猶太 紐約 美國

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