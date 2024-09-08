美債殖利率下探低點
美國10年期公債殖利率6日走低，一度觸及15個月來最低的3.648%，稍後跌勢收斂，反映好壞參半的美國8月就業數據令市場對Fed在9月18日可能降息1碼或2碼的看法不一。
路透報導，美國10年期公債殖利率6日收盤下跌2.5個基點至3.708%，盤中一度下跌至3.648%，為2023年6月來最低。2年期公債殖利率則收跌10.6個基點至3.646%，盤中一度下探至3.595%，為2023年3月來最低。兩者收盤利差為6個基點，為2022年7月來最大。
美國勞工部6日表示，8月非農就業人數增加14.2萬人，高於7月下修後的8.9萬人，但不及路透訪調經濟學家預測的16萬人。失業率則從4.3%微降至4.2%。
道明證券美國利率策略主管哥德柏格表示：「這份數據真的讓市場很糾結，因為這真的介於可以用來主張Fed會降息1碼或2碼的中間。」
儘管許多經濟學家預期美國將避免經濟衰退，但債券市場仍預期Fed未來一年半將採取激進降息路線。
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