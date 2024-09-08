美債殖利率下探低點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國10年期公債殖利率6日走低，一度觸及15個月來最低的3.648%，稍後跌勢收斂，反映好壞參半的美國8月就業數據令市場對Fed在9月18日可能降息1碼或2碼的看法不一。

路透報導，美國10年期公債殖利率6日收盤下跌2.5個基點至3.708%，盤中一度下跌至3.648%，為2023年6月來最低。2年期公債殖利率則收跌10.6個基點至3.646%，盤中一度下探至3.595%，為2023年3月來最低。兩者收盤利差為6個基點，為2022年7月來最大。

美國勞工部6日表示，8月非農就業人數增加14.2萬人，高於7月下修後的8.9萬人，但不及路透訪調經濟學家預測的16萬人。失業率則從4.3%微降至4.2%。

道明證券美國利率策略主管哥德柏格表示：「這份數據真的讓市場很糾結，因為這真的介於可以用來主張Fed會降息1碼或2碼的中間。」

儘管許多經濟學家預期美國將避免經濟衰退，但債券市場仍預期Fed未來一年半將採取激進降息路線。

美國 降息

延伸閱讀

誰當美國總統都一樣？ 俄前總統：對俄制裁會持續下去

別讓經濟變硬著陸！美9月就業數據好壞參半 克魯曼：Fed應降息2碼

台幣兩天升2.62角…見31字頭 市場押美擴大降息…後市看升

匯銀主管預估…美降息、日升息 推升亞幣

相關新聞

Fed官員唱鴿調降息聲聲催 理事沃勒建議採較大幅度調降

美國聯準會（Fed）重量級官員相繼對降息發表最新看法，透露準備好在兩周後開啟一連串降息行動，包括理事沃勒為9月利率會議可...

美債殖利率下探低點

美國10年期公債殖利率6日走低，一度觸及15個月來最低的3.648%，稍後跌勢收斂，反映好壞參半的美國8月就業數據令市場...

諾貝爾獎得主克魯曼呼籲Fed 降2碼 避免硬著陸

美國8月非農就業新增人數不如預期，但失業率未再攀升，哈佛大學教授暨美國前財長桑默斯認為，這份就業報告不特別糟，使聯準會（...

美中經濟趨緩效應 布蘭特原油打70美元保衛戰

國際油價上周五（6日）下跌超過2%，布蘭特原油期貨周線重挫10%，面臨70美元保衛戰。分析師說，石油輸出國組織與夥伴國（...

白宮研議設美國主權基金 投資科技、能源和供應鏈關鍵環節

知情人士透露，美國總統拜登的高級幕僚近來正在起草一份有關設立主權財富基金的提案，好讓美國得以投資科技、能源和供應鏈關鍵環...

路透：ECB本周估降息1碼

歐洲央行本周四（12日）將舉行利率決策會議，路透調查顯示，大多數經濟分析師預測，ECB本周將降息1碼，並於12月再次調降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。