路透：ECB本周估降息1碼

歐洲央行本周四（12日）將舉行利率決策會議，路透調查顯示，大多數經濟分析師預測，ECB本周將降息1碼，並於12月再次調降利率。此外，分析師們對明年ECB降息幅度的預估，則遠小於市場預期。

儘管歐洲8月通膨率降至三年來最低的2.2%，且工資成長速度減緩，為ECB本周再度降息亮起綠燈，但經濟分析師從4月以來，依舊維持ECB今年總共降息三次的看法；市場則預期降息次數接近四次。

路透訪調的77位經濟分析師中有64位，即將近85%的人預測ECB將在本周降息1碼，把基準利率降至3.5%，並在12月再度把利率調降至3.25%。其中四人預期今年只會再降息一次，另有八人預估還會降息三次。路透調查結果的中位數也顯示，ECB明年還會降息三次，利率下探至2.50%，但降息幅度遠小於市場預期的170個基點。

消息人士指出，ECB決策官員在通膨壓力揮之不去、經濟成長疲軟和潛在衰退等問題間產生分歧，表示未來政策決定可能會面臨複雜局面。路透8月30日至9月5日間訪調經濟分析師結果顯示，歐元區未來兩年經濟衰退的可能性僅30%，與今年初大致相同。