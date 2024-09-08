路透：ECB本周估降息1碼

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

歐洲央行本周四（12日）將舉行利率決策會議，路透調查顯示，大多數經濟分析師預測，ECB本周將降息1碼，並於12月再次調降利率。此外，分析師們對明年ECB降息幅度的預估，則遠小於市場預期。

儘管歐洲8月通膨率降至三年來最低的2.2%，且工資成長速度減緩，為ECB本周再度降息亮起綠燈，但經濟分析師從4月以來，依舊維持ECB今年總共降息三次的看法；市場則預期降息次數接近四次。

路透訪調的77位經濟分析師中有64位，即將近85%的人預測ECB將在本周降息1碼，把基準利率降至3.5%，並在12月再度把利率調降至3.25%。其中四人預期今年只會再降息一次，另有八人預估還會降息三次。路透調查結果的中位數也顯示，ECB明年還會降息三次，利率下探至2.50%，但降息幅度遠小於市場預期的170個基點。

消息人士指出，ECB決策官員在通膨壓力揮之不去、經濟成長疲軟和潛在衰退等問題間產生分歧，表示未來政策決定可能會面臨複雜局面。路透8月30日至9月5日間訪調經濟分析師結果顯示，歐元區未來兩年經濟衰退的可能性僅30%，與今年初大致相同。

ECB 經濟衰退 通膨

延伸閱讀

別讓經濟變硬著陸！美9月就業數據好壞參半 克魯曼：Fed應降息2碼

央行理事會19日登場 估繼續緊縮不排除再祭房市管制

台幣兩天升2.62角…見31字頭 市場押美擴大降息…後市看升

勞動市場續降溫…美就業偏弱 降2碼機率升

相關新聞

Fed官員唱鴿調降息聲聲催 理事沃勒建議採較大幅度調降

美國聯準會（Fed）重量級官員相繼對降息發表最新看法，透露準備好在兩周後開啟一連串降息行動，包括理事沃勒為9月利率會議可...

美債殖利率下探低點

美國10年期公債殖利率6日走低，一度觸及15個月來最低的3.648%，稍後跌勢收斂，反映好壞參半的美國8月就業數據令市場...

諾貝爾獎得主克魯曼呼籲Fed 降2碼 避免硬著陸

美國8月非農就業新增人數不如預期，但失業率未再攀升，哈佛大學教授暨美國前財長桑默斯認為，這份就業報告不特別糟，使聯準會（...

美中經濟趨緩效應 布蘭特原油打70美元保衛戰

國際油價上周五（6日）下跌超過2%，布蘭特原油期貨周線重挫10%，面臨70美元保衛戰。分析師說，石油輸出國組織與夥伴國（...

白宮研議設美國主權基金 投資科技、能源和供應鏈關鍵環節

知情人士透露，美國總統拜登的高級幕僚近來正在起草一份有關設立主權財富基金的提案，好讓美國得以投資科技、能源和供應鏈關鍵環...

路透：ECB本周估降息1碼

歐洲央行本周四（12日）將舉行利率決策會議，路透調查顯示，大多數經濟分析師預測，ECB本周將降息1碼，並於12月再次調降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。