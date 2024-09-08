白宮研議設美國主權基金 投資科技、能源和供應鏈關鍵環節

知情人士透露，美國總統拜登的高級幕僚近來正在起草一份有關設立主權財富基金的提案，好讓美國得以投資科技、能源和供應鏈關鍵環節，以提升國家安全利益。

彭博資訊報導，這項提案的主要幕後操盤手為美國國家安全顧問蘇利文和其副手辛格，而且與共和黨總統候選人川普5日拋出的構想，至少精神上有所輝映。川普在紐約經濟俱樂部發表演講時，呼籲成立一個政府所有的投資基金，以便為「偉大的國家事業」提供資金。

蘇利文和辛格已為這項計畫籌備數月之久，並已和國家安全委員會的經濟專家討論過這個基金的規模、架構、資金來源、領導人等細節。

據了解，這項作業已進展到把計畫中的文件分發給白宮工作人員和主要機關的地步，但包括最重要的基金架構、籌資模式和投資策略等細節在內，目前都尚不明朗。

不過，川普的公開贊同，可能會使這項倡議獲得跨黨派的支持，儘管對於並非像中東石油國家那樣具有大量大宗商品出口和預算盈餘的美國而言，主權財富基金的概念相對新穎。

這項計畫的主要目的之一是對抗對手主權基金對關鍵原料和新興科技的掌握，尤其是拜登幕僚特別擔心對手基金會動用國家級的速度和規模來進行投資，例如中國投資有限責任公司就利用大陸的外匯存底來大舉投資自然資源。

計畫團隊希望在拜登最後幾個月任期結束前正式敲定提案，他們相信，這樣的基金將可透過提供擔保和融資等，協助流動性低、但具償還能力的企業與中國大陸競爭，並進而提高美國利益。

這項構想的支持者相信，美國的主權基金將可支持發展具有高度門檻的新興科技，包括造船、新興地熱、核融合計畫和量子密碼等。拜登幕僚也認為，這個基金將可透過購買期貨合約，建立關鍵礦物的假想庫存。

設立任何基金都必須經國會通過法案，而基金的潛在資金來源很可能會在國會引發辯論。白宮尚未開始與國會議員討論這項構想，但計劃在不久的將來與國會和民間部門討論這項提案。