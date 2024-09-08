諾貝爾獎得主克魯曼呼籲Fed 降2碼 避免硬著陸

美國8月非農就業新增人數不如預期，但失業率未再攀升，哈佛大學教授暨美國前財長桑默斯認為，這份就業報告不特別糟，使聯準會（Fed）本月降息幅度難料，只能說降息2碼（0.5個百分點）機率升高。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則呼籲Fed降息2碼，以免經濟軟著陸演變成為硬著陸。

美國上月非農就業人口僅增14.2萬人並下修7月數據，失業率從4.3%降至4.2%。對此，桑默斯6日表示，這套數據不特別弱，但也未驅散經濟轉弱顧慮，看來Fed 9月降息2碼與降1碼機率「更接近」。

但桑默斯說，初次降息1碼或2碼無關緊要，大可視後續發展調整，若經濟顯著轉弱就大幅降息，否則就每次開會降息一次。他不認為美國將步入衰退，金融市場對降息未免期待過高。

克魯曼也認為，8月就業報告好壞參半，無論看好或看壞經濟展望，都能找到佐證的數據，難以推斷Fed本月降息幅度；但若參照過去一周來公布的7月個人消費支出（PCE）物價指數、JOLTS職缺數、Fed褐皮書，以及生產力和單位勞動成本數據，Fed該怎麼做就很清楚了。

克魯曼呼籲Fed降息2碼，因為這五大經濟報告印證兩件事：經濟已「軟著陸」（戰勝通膨且未引發失業率銳升），但成長動能正減弱，使Fed面臨「太慢降息陷經濟於衰退」的風險，遠超過「過度降息重燃通膨」的風險。