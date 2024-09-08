Fed官員唱鴿調降息聲聲催 理事沃勒建議採較大幅度調降

美國聯準會（Fed）重量級官員相繼對降息發表最新看法，透露準備好在兩周後開啟一連串降息行動，包括理事沃勒為9月利率會議可能降息2碼留下了一扇門，紐約聯準銀行總裁威廉斯也認為通膨有進展、就業降溫，現在適合降息。芝加哥聯準銀行總裁古斯比亦主張，需多次降息支持就業市場健康發展。

沃勒6日在聖母大學演講時表示：「如果數據顯示有必要較大幅度降息，則我將會支持。」他說，既然當前就業的下檔風險已經增加，以這樣的經濟背景，Fed「需要行動」，以避免造成不當傷害；他認為，目前勞動市場「持續軟化，但還未惡化」。

官員與專家對降息看法

沃勒強調，美國經濟「表現堅實」，持續成長有著良好展望。他預期降息將會「審慎為之」。針對剛公布的8月就業報告，他認為沒有理由造成恐慌，但代表勞動市場回到較「正常的」成長速度。然而，一旦數據顯示有必要較大幅度降息，他將會支持。

市場認為沃勒是在暗示對較激進降息持開放態度，6日美國公債因而大漲，2年期及10年期公債殖利率同步下降。利率期貨市場大幅波動，一度預期本月Fed將降息50個基點（2碼）的機率升高，之後機率稍降，但仍預期今年內共將降息4碼。

沃勒說：「現在風險的天平轉向就業面，政策必須隨之調整。最近一批數據顯示Fed已不再需要耐心，而是需要行動」。

威廉斯同日也表示，儘管他認為美國經濟仍然堅實，且貨幣政策「布局良好」，Fed還是必須對陸續公布的數據有所反應。他考慮到抑制通膨現在已有進展，加上勞動市場冷卻，現在適合降息。

至於即將到來的利率決策會議，該有多大降息幅度，25個基點還是50個基點？威廉斯表示他尚無想法。他說：「關於應該漸進還是快速行動，沒有什麼普遍性的原則」，他強調都取決於經濟狀況。

他對通膨能夠持續邁向聯準會的2%目標，現在愈來愈有信心，也認為勞動力市場不太可能成為未來價格壓力的來源。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比在接受CNBC訪談時強調，需要多次降息來保持勞動力市場的健康，他質問：「每個月的通膨數據公布出來都是低的，但我們就是還在緊縮。難道你要緊縮到勞動力市場冷得太過頭嗎？」

古斯比預期未來會有一系列的降息，不只看這個月，未來幾個月，要確保情況不至於變得更糟，是聯準會面臨的關鍵挑戰。