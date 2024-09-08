美中經濟趨緩效應 布蘭特原油打70美元保衛戰

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價6日下跌超過2%，布蘭特原油期貨周線重挫10%，面臨70美元保衛戰。路透
國際油價6日下跌超過2%，布蘭特原油期貨周線重挫10%，面臨70美元保衛戰。路透

國際油價上周五（6日）下跌超過2%，布蘭特原油期貨周線重挫10%，面臨70美元保衛戰。分析師說，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）雖在5日決定延後增產，但美、中這兩大石油消費國的經濟都趨弱，市場擔心OPEC+的權宜之計也解決不了明年全球原油供應過剩問題。

布蘭特原油11月期貨6日下跌1.63美元，跌幅2.24%，報每桶71.06美元，下探至2021年12月以來最低；美國西德州原油（WTI）10月期貨下跌1.48美元，跌幅2.14%，報每桶67.67美元，為2023年6月以來最低。

油價寫下11個月來最大單周跌幅，布蘭特與WTI周線分別下跌10%與8%左右。

布蘭特原油期貨
布蘭特原油期貨

金價上周五跌0.77%，紐約黃金現貨價格跌破2,500美元，報每英兩2,497.41美元。金市在美國最新就業數據公布後，猜測聯準會（Fed）本月稍後可能的降息幅度。

美國6日公布的就業數據較預期弱，加深市場對經濟的擔心，同時點燃聯準會降息將更快更多的預期，以避免經濟衰退。美國經濟走軟支持了「石油消費轉弱」論述，這種說法已流傳數周，一直令油價承壓。

CIBC Private Wealth資深能源交易員巴賓表示：「市場現在仍緊張地評估全球經濟狀況，以及聯準會將採取什麼行動。」瑞穗銀行能源期貨董事總經理雅格也說，「美國就業報告略顯疲軟，顯示美國經濟正在下滑」，「對中國需求的擔心，也繼續為油價帶來壓力」。

OPEC+在油價低迷之際，暫緩原定下個月要開始的增產計畫；最新數據也顯示，美國單周原油庫存減少近700萬桶，但這些利多都沒能扭轉市場對需求前景的悲觀情緒。

彭博資訊分析，OPEC+取消原定10月和11月要增產每日18萬桶的計畫，可以讓今年的油市躲過供應過剩的衝擊，但這臨時舉措恐怕難以阻止明年全球石油供過於求。

根據國際能源署（IEA）的預測，即使OPEC+明年持續限制產量，在需求成長減緩，而美國、蓋亞那、巴西、加拿大等國的產量仍在迅速增加的情況下，明年石油供應仍將過剩。IEA表示，隨著新冠疫後反彈失去動力、朝向電動車轉型的趨勢強，明年全球石油每日平均消費量將增加不到100萬桶，相當約1%的增幅。

花旗集團與摩根大通現在都預估油價將跌向每桶60美元。

油價 經濟衰退 美國

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