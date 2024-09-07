為9月Fed降息2碼留下了一扇門 Fed理事沃勒：勞動市場持續軟化

美國聯準會（Fed）重量級決策官員、理事沃勒6日為9月中會議可能降息2碼留下了一扇門。沃勒表示，既然就業的「下檔風險」已經增加，因此在當前的經濟背景下，Fed「需要行動」，以避免對當動市場造成不當的傷害；他表示勞動市場「持續軟化，但還未惡化」。

沃勒與紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯6日分別發表談話，都為今年內將一系列降息背書，因為通膨下降，且勞動市場軟化。

沃勒強調，經「表現堅實」，持續成長的艱望「良好」；他預料降息將「審慎為之」。針對8月就業報告，他表示不致造成恐慌，但代表勞動市場回到較為「正常的」成長速度。

但他也表示，「如果數據顯示有必要較大幅度降息，則我將會支持」。

他並表示，「現在風險的天秤轉向就業面，政策必須隨之調整。最近一批數據顯示Fed已不再需要耐心，而是需要行動」。

威廉斯也暗示，Fed必須對陸續公布的數據有所反應，儘管他認為經濟仍然堅實，且貨幣政策「布局良好」。

市場認為沃勒是在暗示對較激進降息持開放態度，公債因而大漲。2年期及10年期公債殖利率同步下降。

利率期貨市場大幅波動，一度預期Fed將降息2碼的機率升高，之後機率稍降，但仍預期今年內共將降息4碼。