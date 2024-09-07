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新消息？蘋果iPhone 16將問世 傳欲使用Arm新一代AI晶片架構技術

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
蘋果即將發表的新手機iPhone 16，傳將使用Arm新一代AI晶片架構技術V9。圖／路透
蘋果即將發表的新手機iPhone 16，傳將使用Arm新一代AI晶片架構技術V9。圖／路透

蘋果將於美國時間9月9日發表最新手機iPhone 16。知情人士表示，這款手機使用的蘋果最新晶片A18，將採用晶片設計商安謀（Arm）的最新晶片設計技術V9，以將生成式人工智慧（AI）功能導入其智慧手機。

英國金融時報（FT）報導，蘋果正在重新塑造自己為一家聚焦AI的公司，6月發表一系列名為「Apple Intelligence」的新功能，包括更智慧的Siri、AI修圖、免費使用ChatGPT，和新的AI隱私保護功能等。

但這些增加的運算需求導致晶片技術的提升變得極為重要。Apple Intelligence目前只能在蘋果最先進的iPhone 15 Pro和Pro Max手機上運作，這幾款手機搭載的是蘋果的A17 Pro晶片，使用的是安謀前一代的V8架構。

蘋果5月發表的M4 MacBook晶片已使用安謀的V9架構，並表示M4為其下一代的個人電腦（PC）效能帶來了「大躍進」，蘋果的新一代PC預計將在未來幾個月發表。

投資人將密切關注iPhone 16的發表，以了解蘋果何時會將這些AI功能提供給消費者。該公司已表示將會採取漸進式，先推出其中一部分功能，之後再增加支援的語言和地區。

安謀 消費者 美國

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