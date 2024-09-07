科技股帶頭殺！費半周線創四年多來最大崩跌 市場擔心Fed降息過遲

隨科技股帶頭下殺，美國股市本周創下2023年3月來最慘烈單周跌幅，美國就業報告偏弱，加上聯準會（Fed）官員偏於謹慎的評論，再度引發Fed降息過遲恐怕會拖累美國經濟的疑慮。隨Fed下周進入開會前的靜默期，剩下通膨數據足以影響Fed本月決策走向。

科技股集中的那斯達克綜合指數周五大跌2.6%，本周重挫5.8%，創下2022年1月以來最差單周表現。標普500指數和道瓊工業指數周線各跌4.2%和2.9%。

費城半導體指數崩跌尤其慘烈，博通（Broadcom）業績展望不如預期，收盤重摔10%，連帶輝達（NVIDIA）和台積電ADR雙雙大跌4.1%和4.2%。一周下來，費城半導體指數崩跌12.2%，創下2020年3月來最大周線跌幅。輝達周線下跌14%，市值蒸發4,060億美元，創下有史以來單一公司市值損失最重的紀錄。

盈透證券首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）說：「大型科技股反成了自己成功的受害者。市場期望太高，因此任何閃失都會帶來很大疑慮。」

美股本周震盪始於勞工節假期歸來，因製造業景氣持續低迷，股票和債券殖利率均大跌，再現8月初慘跌景況。市場焦點隨即轉向周五公布的非農就業報告，結果是美國8月份新增就業小於預期，但失業率如預測小幅下降，就業成長也比上個月更強勁，但政府也下調對6月和7月就業增量。

Fed官員談話更增添對經濟前景趨於保守的看法，且不排除2碼（0.5個百分點）的降息。Fed理事沃勒和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯均以通膨率下降和勞動市場趨緩為由，支持今年多次降息。

但市場對Fed本月降息1碼或2碼仍不篤定。利率期貨走勢顯示，交易者認為本月降息0.5個百分點的可能性為31%，低於周四的40%。

對利率敏感的美國2年期公債殖利率周五跌至3.66%，10年期公債殖利率也跌到3.710%。日圓兌美元升值0.8%至142.4日圓，是自今年1月來的最高價位。

Edward Kpmes資深投資策略師庫爾卡法斯（Angelo Kourkafas）說：「數據顯示目前經濟仍處於軟著陸的走向，但顯然市場對更多下行風險更加敏感。」「預期波動升高的是可以理解的。」

有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX指數）躍升至22，重登8月初的美股一度暴跌的高點。

Fed下周進入開會前的靜默期，有兩個重要的通膨數據可能影響Fed下一步的決策走向，即分別在周三和周四發布8月消費者物價和生產者物價報告，預料通膨仍將持續趨勢。不過，任何出人意料的變化都可能震撼股市。

在此之前，吸引投資人目光的是美國副總統賀錦麗台北時間周三和前總統川普之間的首場總統候選人辯論會，屆時兩人都將各自闡述經濟政策。

蘋果（Apple）發表會則率先在台北時間周二凌晨登場，除發表iPhone 16新系列手機外，投資人也期待看到「Apple Intelligence」人工智慧（AI）更多細節。