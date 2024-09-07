別讓經濟變硬著陸！美9月就業數據好壞參半 克魯曼：Fed應降息2碼

眾人引頸期待的美國8月非農就業報告6日出爐，許多人預期這份關鍵報告有助於聯準會（Fed）決定9月該降息1碼（0.25個百分點）或2碼。然而，9月就業數據好壞參半，單憑這份報告，無法斷定Fed本月該小幅或大幅降息。

但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報撰文說，過去一周來發布五項重要報告，非農就業只是其中之一。這五份報告整體傳達的訊息很清楚，就是：降、降、降、降、降。

首先是上周五（8月30日）公布的7月個人消費支出（PCE）物價指數，這個Fed偏好的通膨指標顯示，美國通膨正以略高於Fed 2%目標的速度運行。小幅超標大致反映住宅成本，一種落後指標。

周三（9月4日）公布兩份報告。一份與職缺數有關，顯示勞動市場持續減弱，且比疫前情況還鬆馳了些。另一份是「褐皮書」，亦即區域性聯邦準備銀行非正式調查報告，顯示各地經濟景氣逐漸轉弱，且通膨降低。

周四（5日）揭曉的是生產力及單位勞動成本。勞動成本通常是最黏著、最難馴服的通膨元素，但過去一年來卻僅攀升0.4%，反映工資增幅溫和以及生產力勁揚。

周五（6日）出爐的是8月非農就業報告，顯示就業成長不如預期，但數字也不算太糟，失業率也未進一步攀升。這套就業數據有好有壞，讓分析師無論看好或看衰美國經濟展望，都能在報告中找到數據佐證自己的觀點。

這五份報告合起來看，訴說兩件事：

一、美國已打贏抗通膨戰爭，同時未引發經濟衰退或失業率大幅升高，證明之前頻頻警告停滯性通膨（stagflation）將捲土重來的悲觀預言家大錯特錯。

二、在現任總統拜登主政下，美國國內生產毛額（GDP）與就業都獲致可觀的成長，但這波「拜登榮景」的動能逐漸減弱。景氣終究會趨緩，只是眼前降溫速度之快，令人吃驚。

Fed一直設法權衡兩種風險：太快降息可能重燃通膨，太慢降息則可能使經濟陷入衰退。

現在，風險平衡顯然已轉向，「降息不足」的危險如今遠超過「過度降息」。

克魯曼在文中呼籲，Fed應降息0.5個百分點。美國已達成「軟著陸」，但若機師動作太慢，沒能把準備著陸的飛機機頭及時拉升，就可能墜毀了。