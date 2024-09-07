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全球純電車市場失速 豐田宣布2026年量產目標減縮3成

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
豐田汽車把2026年純電動車（EV）的全球產量計畫定100萬輛左右，比去年宣布的目標縮減三成。圖／美聯社
豐田汽車把2026年純電動車（EV）的全球產量計畫定100萬輛左右，比去年宣布的目標縮減三成。圖／美聯社

日本經濟新聞、共同社報導，豐田汽車把2026年純電動車（EV）的全球產量計畫定100萬輛左右，比去年宣布的目標縮減三成。純電車市場減速，全球汽車製造商皆在討論如何調整戰略。

2023年4月豐田汽車社長佐藤恆治就任不久，提出2026年EV年銷量增至150萬輛的目標。 從豐田目前的純電車銷量來看，2023年約10萬輛，2024年1到7月約8萬輛。銷量大幅提高，但比之前預期的速度放慢。另一方面，豐田計畫擴大生產插電式混合動力車（PHV）。

環保意識的提升以及各國紛紛推出優惠政策，EV市場壯大，但也出現陰影。德國福斯（VW）正討論關閉德國國內工廠。若真的關閉，將是1937年公司創立以來首次。瑞典的富豪（VOLVO）汽車4日宣佈，不再堅持到2030年所有銷售的車型都是純電車。美國通用汽車（GM）密西根州工廠生產大型EV的計畫延後2年。美國福特汽車也表示，將退出大型EV的SUV研發。

英國調查公司GlobalData的數據顯示，2023年EV的全球銷量為977萬輛，與前一年相比增長32%，但與2022年增加65%的相比，成長速度有所放緩。

在純電車市場領先的美國特斯拉，今年上半年的全球銷量為83萬輛，比去年同期減少7%，半年銷量低於前一年屬於第一次。中國比亞迪（BYD）同期的EV銷量為72萬輛，增長18%，但插電式混合動力車增長40%，達到88萬輛，在增長率和銷量都超過了EV。

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