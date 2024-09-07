英特爾止血傳暫緩馬來西亞先進封裝擴產 9月底前做決策

英特爾近期展開策略調整為了止住虧損，外傳暫緩馬來西亞先進封裝的產能擴充，甚至部分玻璃基板相關開發設備也將遞延交貨，引發市場關注。據了解，英特爾將在今年9月底前做出決策，確認那些項目投資仍持續。

英特爾沒有評論市場傳聞，但外傳英特爾已暫緩馬來西亞先進封裝部分設備移入。

英特爾馬來西亞檳城新廠投資三年前宣布的70億美元投資的一部分，相關投資包含EMIB與Foveros封裝。

外電報導，英特爾馬來西亞暫緩擴充、部分停工可能只會影響英特爾的新工廠，而不會影響其現有業務。

英特爾擁有約14000名員工，還將根據全球計劃裁員約15%。不過，馬來西亞檳城首席部長曹觀友（Chow Kon Yeow）表示，英特爾將繼續在檳城的擴張計劃。英特爾100億美元的成本削減計劃將如何影響檳城尚待觀察。

英特爾原先2021年宣布建設馬來西亞新廠，英特爾承諾在10年內投資70億美元。當時報道稱，這項投資將在該國創造4000多個英特爾工作崗位以及5000多個建築工作崗位。

馬來西亞是英特爾在美國以外最大海外工廠所在地。英特爾馬來西亞公司聘用了來自不同領域的專業人員，例如組裝和測試製造、設計和開發、全球共享服務以及區域行銷業務，其中有98%的勞動力是馬來西亞人。

根據英特爾馬來西亞網站，該公司為該國每年的電氣和電子產品出口貢獻約20%。自1972年以來，英特爾已在馬來西亞投資約320億令吉。

當下英特爾正處在該公司有史以來最艱難的時期。在8月份公布第2季度收益報告後，公司市值跌破1000億美元。業界關注英特爾轉型的後續決策。

外傳英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）將於9月中旬的董事會會議上提出一套以降成本為核心的自救方案。據傳方案包含剝離非必要業務等，但並不包括將分拆晶圓代工廠。