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從童星到億萬富翁！賽琳娜坐擁1.3億美元 成美國最年輕富豪之一

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國女星賽琳娜戈梅茲坐擁1.3億美元淨資產，躋身史上最年輕的億萬富翁之一。路透
美國女星賽琳娜戈梅茲坐擁1.3億美元淨資產，躋身史上最年輕的億萬富翁之一。路透

美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）從迪士尼出道走紅至今，不只是歌手、演員還是個女創業家，彭博資訊報導，現年32歲的她已坐擁1.3億美元（約新台幣41億元）淨資產，躋身史上最年輕的億萬富翁之一。

報導指出，賽琳娜的收入大部分來自她5年前創立的美妝品牌Rare Beauty，並持有價值超過10億美元的股份。品牌的成功使她正式成為美國最年輕的白手起家女億萬富翁之一，與泰勒絲、蕾哈娜等人齊名。

此外，賽琳娜還有房產收入和透過社群媒體合作賺取的收入。她在IG上擁有4.24億粉絲，追蹤人數名居全球第三，僅次於葡萄牙足球巨星C羅納度（C羅）的6.1億和阿根廷足球名將梅西的4.9億。

如此高的人氣也讓賽琳娜獲得Puma價值3000萬美元的代言和Coach價值1000萬美元等的合作。

賽琳娜還投資了心理健康平台Wondermind。她曾於2020年透露，自己被診斷出雙相情感障礙，受訪時曾表示，任何與她達成的合作「必須包含慈善或與心理健康相關的元素。」

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