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西班牙今年前7月國際旅客破5337萬人 創歷史新高

中央社／ 馬德里7日專電

西班牙觀光業今年強勢成長，1至7月累計接待5337萬人次國際旅客，比去年同期成長12%，累計消費金額比去年同期飆漲18.6%，高達711億歐元（約新台幣2兆5275億元），打破歷史紀錄。

西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導，雖然西班牙社會對「過度觀光」、「旅遊淡旺季不平衡」、「觀光客恐懼症」等議題爭論不休，觀光旅遊業仍然再創高峰。

根據西班牙國家統計局（INE）數據，除了1至7月累計人數創新高，7月造訪西班牙的國際旅客人數高達1085萬人次，也創下歷年來單月最高紀錄，比去年同月成長7.3%。在此之前，單月最高紀錄是2017年7月的1049萬人次。

單月國際旅客消費金額也以155億歐元破紀錄，比去年同月成長12%，成為西班牙觀光業有史以來業績最亮眼的7月。

根據來源國別統計，今年前7月到訪西班牙的外籍觀光客中，人數最多的是英國，高達1054萬人次，比去年同期成長8.6%，接著依序是法國705萬人次（比去年同期成長10.6%）、德國680萬人次（比去年同期成長10.1%）。

以旅遊地區別來看，7月份正值盛夏，最受外籍觀光客青睞的目的地，是擁有無盡陽光和海灘的巴利亞利群島（Islas Baleares），單月造訪的外國旅客高達254萬人次，占總人數23.4%；其次是以巴塞隆納為首府的加泰隆尼亞自治區（Cataluña）239萬人次（22.1%）、瓦倫西亞自治區（Valencia）147萬人次（13.6%）。

1至7月累計接待最多外籍觀光客的地區則以加泰隆尼亞自治區為首，高達1150萬人次，巴利亞利群島和加納利群島（Islas Canarias）各以870萬人次居次。

至於首都所在的馬德里自治區，歸功於拉丁美洲和亞洲旅遊業的強勁發展，成為今年前7月國際旅客人數成長率最高的地區，比去年同期成長19.1%，前景看好。

面對這片觀光業榮景，西班牙工業和旅遊部長埃雷烏（Jordi Hereu）表示，國際觀光客在西班牙的消費金額大幅增加，證明旅遊業者努力工作的成果，正持續推動西班牙經濟發展，並為產業創造財富和就業機會。

西班牙 觀光客

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