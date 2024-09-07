聯準會高層預期 未來數月將是一系列降息適當時機
美國高階官員今天指出，由於通貨膨脹舒緩和就業市場降溫，未來數個月可能是聯邦準備理事會（Fed）一系列降息的適當時機。
法新社報導，聯準會理事華勒（ChristopherWaller）提到本月17至18日的決策會議時表示：「我相信下次舉行會議時，調降聯邦資金利率目標區間的時機已經到來。」
華勒在印第安納州演說時指出：「再者，我認為這次首度降息不會是最後一次。」
華勒在聯準會的利率制定委員會中具有投票權，他說，選擇正確的降息速度將具有挑戰性。
華勒發表這番言論之際，美國政府今天公布數據顯示就業市場近幾個月降溫，但未出現企業聘僱大量縮減或失業率激增的情形。
他說，鑒於「目前出爐的數據，不再需要耐心，需要的是採取行動」。
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