SCFI運價指數 跌幅擴大

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連三跌。 聯合報系資料照
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連三跌。 聯合報系資料照

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數連三跌，昨（6）日指數下跌236.8點至2,726.58點，周跌幅加大達8%，四大主要航線都下滑，其中亞洲-美東線及歐洲線重挫10%，美西線周下跌8.7%、亞洲-地中海下滑6.4%。美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判結果將牽動運價變化。

國內的航運業者分析，中國大陸出口的貨量還是不夠旺，雖然罷工陰霾揮不去，市場報價混亂，造成本周四大主要航線運價跌幅加大，SCFI指數已經連續三周開低。貨櫃輪市場受到運力供給增加，價格混亂的現象，預估跌勢會持續到下周，並持續觀察10月中美東碼頭工人罷工風險。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達5,605美元，較前一期下跌535美元，跌幅8.7%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達7,511美元，較前一期下跌928美元，跌幅達11%。

美東碼頭工人工會ILA主席發布，如果無法獲得工會想要的新協議，10月1日凌晨就開始罷工，美東工會上次罷工是1977年，持續44天。

碼頭 罷工

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