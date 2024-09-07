美港口10月恐爆大罷工 美企、物流業憂衝擊供應鏈

北美最大碼頭工人工會與港口經營者之間的合約即將於9月底到期，但新約的談判陷入僵局，美國企業和物流業者日益擔心10月可能發生大罷工，擾亂供應鏈。

國內最大海運物流業台驊（2636）分析，這次ILA工會新合約提出的條件遠遠超出資方可以接受的範圍，資方希望導入的碼頭自動化，也一直沒有好的結果，雙方談判差異太大，估計即使沒有罷工、也會出現怠工現象，不到最後關頭，勞資雙方底牌不會輕易亮出。

國內的物流業者分析，不管是怠工還是罷工，對於現在貨櫃輪市場供、需影響會非常大，供應鏈還受到紅海危機衝擊，物流鏈相當脆弱所以這次罷工的時間不用長，只要罷工兩周，整個碼頭的作業最少要二、三個月才能恢復正常，而且這樣的罷工不只是影響美東碼頭，是所有的船期及碼頭都會受到波及呼籲客戶在9月前快點出貨。

國際碼頭工人協會（ILA）負責美國東岸、墨西哥灣沿岸和波多黎各港口的貿易活動，若發動罷工，將影響43%的美國進口貨物，以及每月數十億美元的貿易。

ILA工資委員會5日結束了為期兩天的會議，工會成員一致同意，如果新約不能滿足他們的要求，他們支持10月1日起罷工。這將是ILA自1977年來首次全線大罷工。ILA總裁兼首席談判員達蓋特說，希望新約能爭取到好的條件，包括提高薪資和反對港口自動化。他威脅，如果拜登政府引用1947年的「塔夫脫-哈特利法案」（Taft-Hartley Act）強迫工會工人回碼頭，他們會怠工。

國際碼頭暨倉儲工會（ILWU）最近與美西港口談判新約時，就祭出怠工策略，船舶裝卸變慢，造成卡車和鐵路接運的貨櫃積壓如山。近年來，從歐洲到美西，還有加拿大上月的鐵路罷工，一波波的工會行動無不衝擊港口、鐵路和全球供應鏈。

Sea Intelligence的分析師估計，美東港口10月將處理230萬個TEU（20呎標準貨櫃），相當於每天處理74,000個貨櫃。MDS Transmodal以每個貨櫃50,000美元估算，得出單日貨運價值高達37億美元。Sea-Intelligence估計，每罷工一天就要花上五天清理積壓的貨櫃。

ILA已於7月停止與港口營運商談判，理由是港口使用自動化設備，涉嫌違反勞動合約的條款。

美國全國製造商協會（NAM）憂心忡忡，副總裁內川姆表示：「美國海運聯盟（USMX）與ILA談判所造成的任何中斷，都將立即打擊到製造業供應鏈。東岸和墨灣沿岸的港口停工，將干擾美企物流，並阻礙貨物運輸，有數百萬美國人仰賴這些商品。如果零件和補給不準時送達，成本將上升，製造業工作也將流失。」

美國服裝與鞋類協會（AAFA）總裁拉馬發表聲明說，東岸和墨灣沿岸港口一旦中斷，將對服飾、鞋類和旅行商品的成本和供應造成重大影響，因為相關產品超過半數都是透過這些港口轉運。

全美零售聯盟（NRF）已敦促政府出面提供協助，讓雙方重回談判桌以達成新協議。