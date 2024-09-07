諾貝爾獎得主看貨幣決策 史提格里茲批Fed緊縮太快

2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲表示，聯準會（Fed）本月應降息2碼（0.5個百分點），因為緊縮貨幣走得「太遠、太快」。

史提格里茲在美國8月非農就業報告周五（6日）公布前接受CNBC訪問時，呼籲Fed在本月決策會議加大降息幅度。他說：「我一直批評Fed（緊縮之路走得）太遠、太快。」

他指出，2008年金融海嘯後，Fed把基準利率維持在接近0%太久是錯的，讓利率正常化「確實重要」，問題是現在又矯枉過正，把利率維持在高檔太久，「我認為那會置經濟於險境且得不償失，諷刺的是，也許還導致通膨惡化，因為檢視通膨源頭便知，一大元素是住宅成本」。

史提格里茲指出，住宅短缺助長房價、推升通膨。他說，「你以為提高利率，就能讓不動產開發商更難蓋更多房子、屋主更難買更多房子，藉此解決房屋供應不足？才不是，適得其反。」他說：「我認為，他們使通膨問題更惡化…他們的模型告訴他們，必須檢視經濟疲態，也因此應調降利率。」

史提格里茲說，若他是決策官員，會在9月會議支持擴大降息幅度。

針對他是否認為無論8月就業數據如何，降息2碼都應是檯面選項，史提格里茲答：「是的。」