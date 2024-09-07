勞動市場續降溫…美就業偏弱 降2碼機率

美國8月就業報告各項數據強弱不一，非農就業新增14.2萬人，高於7月的增量，但低於市場預估；失業率微降，符合預估；但薪資升幅明顯擴大且高於預估。整體就業報告顯示勞動市場仍持續降溫，經濟學者對聯準會（Fed）本月稍後會議的降息幅度並無定見，但市場預期降息2碼機率升高到50%。

美國勞工統計局6日公布，8月非農就業人數增加14.2萬人，低於預估的16.5萬人；但7月就業增量從11.4萬大幅下修到只剩8.9萬人，且6、7兩月增量共下修8.6萬人。

美股四大指數早盤普遍走低，晶片股跌勢相對較重；對政策利率最敏感的2年期公債殖利率，早盤下降11基點，至3.63%，10年期殖利率下降到3.7%；美元走勢震盪。

利率交換市場顯示，交易商預期Fed下周降息2碼機率，從就業報告公布前的36%升高到50%，今年內總降息幅度也由108基點（4碼）擴大到115基點（4~5碼）。

根據就業報告，8月失業率由4.3%回降到4.2%，符合預估，是五個月來首次下降，主因臨時僱用人數增加。勞動參與率持平，為62.7%，也符合預估，但25~54歲主要工作年齡層參與率，出現今年3月以來首次下降。就業不足率從7.8%進一步上升到7.9%，顯示兼職人數增加及就業市場趨軟。

上月民間部門就業增加11.8萬人，低於預估的14萬人增量，7月增量也由9.7萬下修到7.4萬人；製造業劇減2.4萬人，7月時為增加6,000人（修正數），零售業及資訊業就業也減少；8月就業增加主要是靠醫療照顧、休閒接待、社會援助及營建等產業，另外政府部門就業也增加。