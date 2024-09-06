就業不如預期刺激美債大漲！10年期殖利率跌破3.7%

美國8月非農就業新增人數不如預期，本月聯準會（Fed）擴大降息的可能性升高，導致美國公債6日早盤價格大漲、走向相反的殖利率重摔，10年期美債殖利率跌破3.7%且高於2年期殖利率，使兩年多來「倒掛」的殖利率曲線再度轉正。

對Fed利率政策展望敏感的2年期美債殖利率6日早盤摔落0.08個百分點至3.67%，基準的10年期美債殖利率跌0.04個百分點至3.69%。2年期與10年期殖利率再度下探一年多來新低水準，反映市場預期Fed本月中旬一口氣降息2碼（0.5個百分點）的機率升高。

8月非農就業新增14.2萬人，低於華爾街共識預測的16.1萬人，但仍高於7月下修後的8.9萬人。失業率從7月的4.3%降至4.2%。

就業報告公布後，交易員擴大押注Fed 9月可能一口氣降息2碼。聯邦資金期貨市場價格顯示，交易員如今認為Fed在9月18日會後宣布降息2碼的機率超過50%，高於報告出爐前的大約40%。

究竟Fed本月降息幅度是1碼或2碼？或許視下周三（9月11日）出爐的8月消費者物價指數（CPI）而定。