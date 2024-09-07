義學者：中國經濟危機恐毒害全球 令人毛骨悚然

義大利經濟學家史卡察維拉尼（Fabio Scacciavillani）今天警告，中國嚴重的經濟危機將「毒害」全球，「所有經濟體都可能生病失靈，但中國的案例令人毛骨悚然」。

史卡察維拉尼曾在國際貨幣基金（IMF）、歐洲央行、芝加哥大學任職，他今天接受義大利媒體「蟻報」（Le Formiche）專訪，分析中國經濟危機將對全球造成嚴重危害。

史卡察維拉尼指出，中國生產商品的數量遠超過內部需求，中共政權的動機很簡單，目標是摧毀與其競爭的外國經濟體，中共並不在意中國內部人民的福祉。

他解釋，每個經濟體都可能生病，重點是怎樣恢復正軌與尋求解方，但在中國的案例中，一切都更加複雜且令人毛骨悚然，因為中國經濟問題具有某種「毒性」，不只會毒害中國自身，也會毒害全世界。

他表示，目前中國製造產品約占全球30%，但中國消費量僅占全世界GDP13%，形成明顯失衡，那些中國人未消費的東西都必須傾銷至海外市場，這就是中國知名的「產能過剩」問題。

史卡察維拉尼表示，對於中國為何不願擴大內需，有許多種解釋，首先，中共不想重蹈巴西等南美政府的覆轍，這些經濟體在發展起飛期鼓勵增加消費，結果造成支出失衡的災難性後果。其次是意識形態問題，刺激消費是資本主義、市場經濟的哲學，有悖共產政權信念，北京寧可將錢投資在基礎建設、蓋高鐵，也不希望年輕世代耽溺於過度消費的享樂中。

史卡察維拉尼表示，「不過北京就算花7500億歐元建造高鐵，也未必蓋在真正需要的地區，還不如把這筆錢花在提升人民醫療保健。」真正關心人民福祉的政府，會把錢花在醫療社福，但這不是中共政府會做的，生活在農村、偏遠地區的中國人民，生病了需要努力籌錢醫治，並辛苦存錢才能送孩子去像樣學校或負擔家教費用。

史卡察維拉尼說，中共政府忽視人民福祉，是因為中共政府立志「在所有產業的關鍵領域取得領先地位」，此目標明示於中國最新公布的「中國製造2025」（Made in China 2025）文件中，北京政府所有的資源與投資，都是為了實現這個目標。

他表示，若在20年前，中國經濟正蓬勃發展時，這種做法沒有問題，但如今中國是世界第2大經濟體，中國若仍想採取征服國外市場的重商主義（mercantilism），這條路已無以為繼。簡單來說，若中國把西方產業鏈擊垮了，那又有誰可以為大量來自中國的產品埋單？

史卡察維拉尼表示，觀察中國國內生產毛額（GDP）的成長率，可能反而導致誤導結果，因為GDP概念要運用在自由市場經濟才有意義，中國實施補貼政策，國家資源可以操控市場價格，讓GDP概念失去意義。

他說，數據顯示，中國必須靠舉債來執行補貼政策，因此觀察中國經濟，與其看GDP成長率，更應關注中國債務問題。