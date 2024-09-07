博通本季展望不如預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

博通（Broadcom）上季營收和獲利優於華爾街預期，但本季營收展望不如預估，表明人工智慧（AI）以外的需求放緩正拖累成長，拖累該公司股價6日早盤重挫逾8%。

這家總部位於加州帕羅奧圖的公司表示，預計截至10月的第4季（本季）銷售額大約是140億美元。相形下，分析師預估約141億美元。這表明博通的非AI業務增速低於預期。

儘管該公司得益於AI支出激增，但其他部門與這股熱潮的關聯度不高。該公司產品種類繁多，包括大型主機、安全和資料中心軟體、手機晶片和伺服器儲存設備。

截至8月4日為止的第3季（上季），博通虧損18.8億美元或每股虧損40美分，表現遜於去年同期的獲利33億美元或每股獲利77美分。剔除一次性項目，調整後的每股盈餘為1.24美元。FactSet訪調的分析師預期每股1.22美元。上季營收大幅成長47%到130.7億美元，高於預期的129.8億美元。

博通表示，上季的強勁業績反映AI半導體解決方案業務和去年收購進來VMware的持續強勢。半導體銷售額年增5%到72.7億美元，大於博通的基礎架構軟體部門。

半導體 業績 華爾街

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