起火事故頻傳 南韓加強檢驗電動車電池

在接連發生多起電動車起火事故之後，南韓產業通商資源部6日宣布，自10月起，將擴大檢驗電動車電池的安全性，並且強制所有電動車製造商揭露電池品牌與相關技術等資訊。

這項電動車電池驗證新規定，比原本預定的明年2月實施，時程上提早四個月，希望儘早幫助緩和民眾對電動車電池安全的疑慮。最近南韓有一連串電動車起火事故，其中一案是上個月一輛賓士電動車停放在仁川一棟住宅大樓的地下停車場時，突然起火，至少燒毀80輛車，200戶居民緊急疏散。

根據南韓政府的安全管理措施，國產與進口電動車品牌都必須符合當局的電動車電池驗證要求。政府會公告所有在南韓境內銷售的電動車電池的製造商、電池的種類、電池使用的主要原料等。

除電池容量、額定電壓、最大輸出功率外，廠商今後還須公布電池組的製造商、形態、主要原料等資訊。

政府也將增加對電動車電池的檢查項目，包括電壓、電池溫度、充電時的狀態、累計充放電次數，並將於明年2月實行電池檔案管理制度。

為加強保護消費者免於受到電動車火警的傷害，南韓的新措施決定讓電動車製造商和充電營運商負起更多責任。現代汽車和起亞汽車配合政策，將為沒有電池管理系統（BMS）的舊款車免費安裝，後續更新也不收費。今年底前，政府會針對BMS設立標準，藉此更有效偵測火警。

明年起，未投保產品責任險的的電動車製造商所生產的車輛，將不再能夠得到電動車補貼。充電營運商也需要投保無過失責任險，來理賠電動車火警的損失。更多的電動車火警滅火設備，明年開始也會配發到全國的消防隊。

另一方面，為防範地下停車場發生火災，今後所有新建築地下停車場原則上須裝自動灑水器。政府還將推動修改建築法施行令，規定地下停車場內牆、天花板、承重柱採用防火材料。