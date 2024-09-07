美擴大管制 防先進技術輸陸…計劃攜手日、荷等盟友

美國擴大對中國大陸的技術出口管制範圍，納入量子運算、先進半導體製造設備、環繞式閘極場效電晶體（GAAFET）技術、以及生產金屬或金屬合金零組件的所謂添加製造物，計劃與盟國共同阻止中國大陸和其他敵對國家的技術進步。

這項新規涵蓋全球的出口，但採取類似措施的國家不受影響；美國商務部在聲明中表示，參與行動的有日本、荷蘭和其他盟友，而美國還希望更多國家跟進。在華府發布關鍵技術出口管制的最終規則前，將提供60天的公眾意見徵詢期。

美國商務部在聲明中表示：「隨著軍事應用的關鍵技術推陳出新，愈來愈需要監管它們的動向，以確保這些項目不會被用於違反美國國家安全或外交政策之目的。」

華盛頓當局多年來一直在打壓中國大陸和其他對手獲取發展人工智慧（AI）所需的尖端技術能力，擔心先進的晶片和零組件可能為北京當局帶來軍事優勢。

美國商務部工業與安全局局長艾斯特維茲表示，「調整我們對量子技術和其他先進技術的控制，對手以威脅到我們集體安全的方式來開發和部署這些技術的話，難度將大增」。

美、中兩國正在引領各國政府推動量子運算的探索，有些國家認為這將帶來技術上的革新。雖然量子電腦距離改變全世界還需要一段時間，但其運算速度有望比傳統電腦快數百萬倍。各國看好量子電腦可能帶來的軍事和經濟優勢，紛紛砸數十億美元到這個領域，惟恐落於人後。

此外，荷蘭政府6日公告最新出口管制規定，將導致艾司摩爾（ASML）向荷蘭當局而非美國申請某些機器的出口許可證。

最新規定將影響另外兩種工具，包括TWINSCAN NXT：1970i和1980i深紫外光微影（DUV）系統，用於生產電腦晶片，這套以國家安全名義實施的新規定訂於7日生效。

在此之前，荷蘭政府已限制艾司摩爾對中國大陸出口先進設備，

艾司摩爾發言人莫爾斯表示：「由於這是技術性調整，這項宣布不至於對本公司2024年財務展望，或我們在2022年11月投資人日允諾的長期目標，造成任何的影響。」

路透解讀，此舉實際上是使荷蘭、美國的政策保持一致，進而從美國手中收回對這些工具的控制權，儘管美、荷仍就出口政策進行磋商，但此舉是個切實的舉措，應能緩和兩國之間的緊張關係。