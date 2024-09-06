特斯拉被本土混合動力車打趴 馬斯克恐難圓其中國夢

隨著競爭對手生產的更先進商用電動車款大舉湧入中國大陸，特斯拉（Tesla）在這個全球最大汽車市場的銷售每況愈下，恐阻礙該公司創辦人馬斯克實現其宏大的中國夢。

英國金融時報（FT）引據上海顧問公司Automobility的數據報導，今年頭七個月特斯拉在中國電動車（包括電池和插電式混合動力車）市場的銷量占比，已從一年前的近9%下滑至6.5%。

特斯拉上半年在中國的銷售額為92億美元，低於2023年的106億美元。這家美國電動車製造商自2019年以來未在中國發表過任何新電動車款，相形之下，其他汽車製造商光是今年就在中國推出了100多款新車。

顧問業者Sino Auto Insights的創辦人涂樂（Tu Le）表示，在未推出任何新產品情況下，特斯拉要從競爭對手手中奪取銷量，非常具挑戰性，幾乎是不可能。

據Automobility，在插電式混合動力車銷量大增近90%的推動下，今年來中國電動車銷量成長逾30%。在特斯拉銷量下降之際，包括巴菲特支持的比亞迪等中國競爭對手，正利用這股混合動力車熱潮大發利市。

混合動力最初被認為是一種過渡技術，但在中國，它們正受惠於政府慷慨的電動車補貼，且其受歡迎程度已迫使只專注於純電動車的公司重新考慮其產品線。

克萊斯勒中國區前總裁、Automobility創辦人魯索表示，中國汽車製造商很快就滿足了疫後對更長續航里程的家用車需求。事實證明，低成本、車身更大的插電式汽車在假期和周末旅行中備受歡迎，他說，充電站的普及性在購車考慮因素中占據重要地位。

總部位於深圳的比亞迪是中國插電式汽車市場的龍頭，今年推出了兩款混合動力車款，單次充電可行駛里程2,100公里，一箱汽油的續航里程是特斯拉Model S 的三倍多。

今年8月福斯支援的小鵬汽車承認正在「密切研究」新的混合動力技術，而吉利旗下的Zeekr電動車部門則表示，將於明年發表首款混合動力車。

低成本混合動力電動車在中國的成長，正在加速外國汽車集團的滅亡，這些集團從內燃機轉向電動車的步伐緩慢。專家表示，今年以來中國品牌在國內汽車銷售的占比已升至60%以上，創歷史新高。

儘管如此，中國顧問業者景行慧動（AutoXing）創辦人邢磊（Lei Xing）表示，特斯拉今年決定在中國提供無息貸款，有助於減緩混合動力車的衝擊。

在這種背景下，分析師表示馬斯克面臨與日俱增的壓力，他正全力說服中國監管機關為特斯拉的半自動駕駛軟體（稱為FSD 或「全自動駕駛」）開綠燈，對該公司來說，這是一個潛在利潤豐厚的新營收來源。馬斯克認為，部署這項技術對於未來的成功至關重要，包括在新興的機器人計程車市場。

4月下旬，這位美國億萬富豪飛往北京，會見了中國總理李強，此行似乎有助於特斯拉緩解北京對資料安全合規性的監管擔憂，並為使用中國地圖和導航系統鋪平道路。專家表示，這象徵著北京當局批准馬斯克及其技術計畫。

匯豐銀行駐北京分析師丁玉謙表示，特斯拉當地合作夥伴已發出正面跡象，顯示該汽車製造商即將發布其自動駕駛平台。該軟體將適用於中國逾160萬輛特斯拉汽車。

然而，Sino Auto Insights的塗樂說，如果沒有新產品與中國不斷增長的電池電動車和插電式混合動力車競爭，或是北京方面突然改變主意，特斯拉很難在中國建立「任何勢頭」。