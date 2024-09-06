NVIDIA股票值多少？估值大師達摩德仁：比市價低將近20％

估值大師達摩德仁（Aswath Damodaran）表示，根據繪圖處理器製造商輝達（Nvidia）公布的第2季財報估算，輝達股票太貴了，據他估算該股實際價值比目前股價低將近20%。

輝達8月28日發布年度第2季盈餘與營收數據，雙雙高於市場共識預測，但本季財測數據未讓期望更高的投資人驚艷，股價隨之下挫。

MarketWatch報導，現為紐約大學史登商學院金融學教授的達摩德仁說，他根據輝達第2季的營收成長、利潤率和轉投資數據，調整對這支股票的估值。為了便於評價，他把輝達的營收、盈餘和現金流依照三大事業分別歸類：人工智慧（AI）晶片、車用晶片，以及加密和遊戲事業。

達摩達仁說：「交易員或許對輝達公布的盈餘感到失望，而且希望目前的成長步調能持續下去，但我認為這種期待既不切實際又危險。」他承認，自從2023年6月上一次分析輝達這檔股票以來，該股的投資題材已經大幅擴充，反映AI架構的迅速整合，讓整體潛在市場成長得比他預期還要快。

他解釋：「簡言之，相較於我一年前的看法，過去四季的財報顯示，輝達事業擴張的能力超出我當時的想像，利潤率比我預期更高、更持久，而且也比較不受制於往年傷害晶片業的景氣循環。」

達摩德仁現在對輝達股票的評價是每股約87美元，比5日收盤價每股約107美元低19%左右。這個差距很可觀，但已比一年前縮小了。

截至5日收盤，輝達2024年迄今股價漲幅約116%。