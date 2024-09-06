科技股跌勢難止！美股那指早盤跌0.9％ 台積電ADR跌2.4％
最新非農就業報告出爐，投資人衡量這對聯準會（Fed）降息幅度的影響，市場預期降2碼的機率溫和升高，標普500指數開盤平盤波動，隨後由紅翻黑，下跌0.4%，可能寫下4月來最深周線跌幅，科技股雲集的那斯達克指數也挫跌。
三大指數中僅道瓊工業指數上漲，但漲幅也迅速縮小至0.2%，那斯達克指數跌幅早盤跌幅擴大至近0.9%，費城半導體指數早盤大跌3%、台積電ADR挫跌2.4%、輝達也跌2.5%。
勞工部6日公布，美國8月新增非農就業人數為14.2萬人，低於市場預期的16.1萬人，再度顯示勞動市場趨緩；然而，失業率降至4.2%，符合預期。
Carson集團全球總體策略師瓦爾蓋斯說，8月的非農就業數據顯示勞動市場明顯減緩，暗示風險正在升高，意味著Fed需展開行動以遏制尾部風險。他說，這份報告確立Fed將在9月降息，但重點在於Fed是否放手行動、降息2碼以因應風險上升。
根據芝商所FedWatch指數，逾半數交易員預期Fed 9月中將降息2碼。
個股消息方面，博通年度第4季營收展望略低於市場預期，拖累股價重挫9%。
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