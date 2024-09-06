為何特斯拉保險特別昂貴？不僅取決車型、年齡 還有這個原因
儘管特斯拉車險的昂貴程度，取決於居住在美國哪一州、車型、車主年齡、出險紀錄，但比其他廠牌車款的保費還貴，是不爭的事實。
美國強制險一年保費均價約為627美元，但替特斯拉保險可能比其他車更貴，原因是特斯拉採用更昂貴的材料與技術生產，代表維修費用更高。此外，特斯拉車款的維修，也須交由受額外訓練、具電動車維修經歷的技師處理。
資料顯示，特斯拉Model 3一年平均保費約為3,200美元，Model Y則為約2,800美元。較高檔的Model X、Model S則分別落在4,254美元、4,780美元。皮卡Cybertruck的保費更高達近5,000美元。
儘管特斯拉保費比其他車款昂貴許多，但若是碰上車子嚴重毀損，車主會很慶幸當初有保險。
在美國，特斯拉的電池壽命預期可達近20萬英里，特斯拉也為旗下四款車型提供長達八年的電池保固。
特斯拉自身也經營保險業務，在加州、亞利桑那等12州提供服務，並在加州以外的11州提供由實時駕駛風格為基礎的保險，也就是說，如果駕駛人安全操駕，提高安全分數，保險會比較便宜。
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